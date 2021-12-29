На Донеччині знайшли застреленого солдата-контрактника

Попередньо встановлено, що старший солдат, перебуваючи на бойовому чергуванні, вистрілив собі в голову

У Донецькій області загинув військовослужбовець контрактної служби, тіло бійця 1985 року народження, уродженця Запоріжжя, виявили 28 грудня. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура.

Попередньо встановлено, що старший солдат, старший оператор протитанкового відділення роти вогневої підтримки однієї з військових частин, перебуваючи на бойовому чергуванні, покінчив життя самогубством, вистріливши в голову з ввіреної йому штатної зброї за місцем несення служби.

Відкрито справу за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «самогубство».

Однак розглядаються також інші версії, в тому числі умисне вбивство, доведення до самогубства і порушення правил поводження зі зброєю.

Наразі проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії та вживаються вичерпні заходи щодо всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин трагічної події.

Розслідування загибелі військовослужбовця здійснюється слідчими Волноваського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції в Донецькій області.

У середині грудня повідомлялося, що на Донеччині депутат вистрибнув з вікна п’ятого поверху.

Згодом з'явилися деталі трагедії.