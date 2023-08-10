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На фронті загинув майданівець Андрій Бабінський, який започаткував «Мегамарш у вишиванках»

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
На фронті загинув майданівець Андрій Бабінський, який започаткував «Мегамарш у вишиванках»
З початку повномасштабного російського вторгнення Андрій Бабінський став добровольцем та вступив до лав Збройних сил України
фото з відкритих джерел

Чоловік розвивав українську науку та декілька років працював молодшим науковим співробітником Інституту біохімії: зокрема, досліджував протипухлинну дію вітаміну Е

У бою з російськими окупантами загинув Андрій Бабінський – засновник та директор «Мегамаршу у вишиванках», громадський діяч, біохімік за фахом, старший солдат та бойовий медик. Про це повідомили його колеги.

Андрій (псевдо Медик) захищав Україну з початку повномасштабного російського вторгнення. Він воював на Харківщині та під Бахмутом на Донеччині. Також брав участь в українському контрнаступі на Запорізькому напрямку. Мріяв звільнити Крим.

Андрій Бабінський на передовій
Андрій Бабінський на передовій
фото з відкритих джерел

8 серпня в бою за Україну, захищаючи її свободу та незалежність ціною власного життя, старший солдат Андрій Бабінський героїчно загинув поблизу населеного пункту Червона Криниця, Оріхівського району, Запорізької області від російського артилерійського обстрілу касетними боєприпасами.

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Андрій Бабінський загинув у 32 роки
фото з відкритих джерел

«Андрій був непересічною талановитою особистістю. Надійний друг, завжди дотепний, щирий, кмітливий, легкий на підйом, цілеспрямований. Адже із ходи на кілька людей у 2008 році Мегаграндіозний марш у вишиванках виріс до багатотисячної та знакової міжнародної події. Андрій дуже любив та розумівся на аудіовізуальному мистецтві, особливо музиці. Дуже гарно співав, грав на музичних інструментах, фотографував на плівку. А ще неперевершено куховарив та був прекрасним оповідачем», – згадують колеги загиблого.

Прощання з Андрієм відбуватиметься 11 серпня (п’ятниця) 2023 року у його рідних Сокирянах у Чернівецькій області. Початок церемонії о 9:00.

«Спи спокійно, друже. Дякуємо тобі за все. Нам усім тебе не вистачатиме», – написали члени «Мегамаршу у вишиванках».

Андрій Бабінський
Андрій Бабінський
фото з відкритих джерел

Андрій навчався у Національному авіаційному університеті у Києві. Ще у студентські роки, восени 2008 року, започаткував «Мегаграндіозний марш у вишиванках» – столичну подію, що зрештою стала культовим та міжнародним рухом. Учасники мегамаршу традиційно двічі на рік збираються у вишиванках та вирушають у ходу вулицями міст.

Із зовсім невеликої у 2008 році події у Києві на кілька осіб, Мегамарш перетворився на багатотисячний знаковий міжнародний захід з унікальною культурною програмою, конкурсами, концертами та непересічними знайомствами. Завдяки Андрію, хода у вишиванках стала регулярним масовим заходом у десятках українських та закордонних міст, а традиційна українська сорочка – впізнаваним міжнародним брендом.

Андрій Бабінський був одним із популяризаторів гри «Криївка» – патріотичної альтернативи «Мафії», був співорганізатором низки культурно-мистецьких подій Києва та інших міст: концертів, фестивалів, лекторіїв, кінопоказів, етновечірок та квартирників, де гуртувалась патріотична молодь.

Також з перших днів протестів був активним учасником Революції гідності.

Андрій під час протестів на Майдані
Андрій під час протестів на Майдані
фото з відкритих джерел

Після закінчення університету Андрій Бабінський розвивав українську науку та декілька років працював молодшим науковим співробітником Інституту біохімії імені О.В. Палладіна НАН України. Андрій, зокрема, досліджував протипухлинну дію вітаміну Е (токоферол).

Після роботи в Інституті працював за кордоном у Данії у сфері агробізнесу. Згодом повернувся в Україну та займався приватним підприємництвом.

До слова, на фронті загинула парамедикиня Дар’я Філіп’єва «Блискавка». За час своєї служби захисниця врятувала сотні життів українських військових. Дар’я родом із Сум, але останні роки проживала в Києві. Вперше прийшла в армію у 2019 році із почуття обов’язку зробити щось важливе для країни. 

Нагадаємо, на війні на Запорізькому напрямку загинув колишній народний депутат IV скликання Сергій Слабенко. 

Раніше повідомлялося, що під Бахмутом Донецької області загинув львівський ресторатор Андрій Гудима – син колишнього народного депутата Олександра Гудими. 

Крім того, у бою на Бахмутському напрямку загинув Роман Чорномаз – український активіст, журналіст, фоторепортер, воїн «Легіону Свободи». 

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Теги: пам'ять військові смерть Запорізька область

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