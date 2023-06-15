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Під Бахмутом загинув відомий фотограф та син дисидента

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Під Бахмутом загинув відомий фотограф та син дисидента
20 лютого 2014 року Богомаз зафіксував на камеру масові розстріли на Інститутській
фото з відкритих джерел

Від першого дня війни Роман став снайпером

13 червня у бою на Бахмутському напрямку загинув український активіст, журналіст, фоторепортер, воїн «Легіону Свободи» Роман Чорномаз. Про це повідомляє Інститут масової інформації.

Від першого дня війни Роман став снайпером і приєднався до батальйону «Свобода». Воював у лавах бригади швидкого реагування Національної гвардії України «Рубіж».

«Роман багато років працював у Києві журналістом і фотокореспондентом у багатьох столичних інформагенціях, ми часто зустрічалися на зйомках. Багатолітній український активіст, захисник української мови, учасник всіх українських акцій у столиці, учасник Мовного майдану та Революції Гідності. Роман також був борцем за нашу Автокефальну Українську Православну Церкву. Він верстав легендарну газети «Наша віра», яку видавав Євген Сверстюк», – написав пресофіцер 112 Бригади територіальної оборони міста Києва Андрій Ковальов.

Роман Чорномаз
Роман Чорномаз
фото з відкритих джерел

Роман народився в Умані. Батько Романа – Богдан Чорномаз – український історик, дисидент і в'язень совецьких концтаборів, письменник і громадський діяч, член Української Гельсінської Спілки. Мати – Тетяна Чорномаз – активістка, багато років очолювала Черкаську обласну організацію «Свободи», нині волонтерка, яка допомагає ЗСУ.

Зазначимо, що 20 лютого 2014 року Богомаз зафіксував на камеру масові розстріли на Інститутській.

Міністр оборони України Олексій Резніков та військовий Роман Чорномаз
Міністр оборони України Олексій Резніков та військовий Роман Чорномаз
фото з відкритих джерел

Захисник воював, зокрема, в Сєвєродонецьку та під Бахмутом. Був на ротації, після чого повернувся до виконання завдань на напрямках найзапекліших боїв. 

Нагадаємо, що в боях за Україну загинув футболіст Микола Жидков.

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Теги: війна смерть ЗСУ Бахмут

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