Під Бахмутом загинув відомий фотограф та син дисидента
Від першого дня війни Роман став снайпером
13 червня у бою на Бахмутському напрямку загинув український активіст, журналіст, фоторепортер, воїн «Легіону Свободи» Роман Чорномаз. Про це повідомляє Інститут масової інформації.
Від першого дня війни Роман став снайпером і приєднався до батальйону «Свобода». Воював у лавах бригади швидкого реагування Національної гвардії України «Рубіж».
«Роман багато років працював у Києві журналістом і фотокореспондентом у багатьох столичних інформагенціях, ми часто зустрічалися на зйомках. Багатолітній український активіст, захисник української мови, учасник всіх українських акцій у столиці, учасник Мовного майдану та Революції Гідності. Роман також був борцем за нашу Автокефальну Українську Православну Церкву. Він верстав легендарну газети «Наша віра», яку видавав Євген Сверстюк», – написав пресофіцер 112 Бригади територіальної оборони міста Києва Андрій Ковальов.
Роман народився в Умані. Батько Романа – Богдан Чорномаз – український історик, дисидент і в'язень совецьких концтаборів, письменник і громадський діяч, член Української Гельсінської Спілки. Мати – Тетяна Чорномаз – активістка, багато років очолювала Черкаську обласну організацію «Свободи», нині волонтерка, яка допомагає ЗСУ.
Зазначимо, що 20 лютого 2014 року Богомаз зафіксував на камеру масові розстріли на Інститутській.
Захисник воював, зокрема, в Сєвєродонецьку та під Бахмутом. Був на ротації, після чого повернувся до виконання завдань на напрямках найзапекліших боїв.
Нагадаємо, що в боях за Україну загинув футболіст Микола Жидков.
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