На фронті загинув екснардеп Сергій Слабенко

На колишнього народного депутата вдома чекала дружина із сином і донькою

На війні на Запорізькому напрямку загинув колишній народний депутат IV скликання Сергій Слабенко. Про це повідомляє Telegram-канал Верховної ради.

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«На Сергія вдома чекала дружина із сином і донькою», – йдеться у повідомленні.

Колишній народний депутат України (2002-2006 рр.) був головою підкомітету з питань діяльності судів, судочинства та судово-правової реформи Комітету Верховної Ради України з питань правової політики.

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Із 2006 по 2009 працював заступником голови Атестаційної палати Волинської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, а з 2015 по 2020 рік – був депутатом Волинської обласної ради, член постійної комісії з питань використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

Раніше повідомлялося, що на війні під Бахмутом Донецької області загинув львівський ресторатор, син колишнього народного депутата Олександра Гудими – Андрій Гудима.

Нагадаємо, що 13 червня у бою на Бахмутському напрямку загинув український активіст, журналіст, фоторепортер, воїн «Легіону Свободи» Роман Чорномаз.