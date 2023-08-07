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На фронті загинув екснардеп Сергій Слабенко

Діана Гасюк
glavcom.ua
На фронті загинув екснардеп Сергій Слабенко
На Запорізькому напрямку загинув колишній народний депутат Сергій Слабенко
фото: Telegram

На колишнього народного депутата вдома чекала дружина із сином і донькою

На війні на Запорізькому напрямку загинув колишній народний депутат IV скликання Сергій Слабенко. Про це повідомляє Telegram-канал Верховної ради.

«На Сергія вдома чекала дружина із сином і донькою», – йдеться у повідомленні.

На фронті загинув екснардеп Сергій Слабенко фото 1

Колишній народний депутат України (2002-2006 рр.) був головою підкомітету з питань діяльності судів, судочинства та судово-правової реформи Комітету Верховної Ради України з питань правової політики.

На фронті загинув екснардеп Сергій Слабенко фото 2

Із 2006 по 2009 працював заступником голови Атестаційної палати Волинської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, а з 2015 по 2020 рік – був депутатом Волинської обласної ради, член постійної комісії з питань використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

Раніше повідомлялося, що на війні під Бахмутом Донецької області загинув львівський ресторатор, син колишнього народного депутата Олександра Гудими – Андрій Гудима

Нагадаємо, що 13 червня у бою на Бахмутському напрямку загинув український активіст, журналіст, фоторепортер, воїн «Легіону Свободи» Роман Чорномаз

Теги: депутат Telegram дружина журналіст ресторатор

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