Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

На Херсонщині загинув пластун та спецпризначенець Богдан Сенюк

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
На Херсонщині загинув пластун та спецпризначенець Богдан Сенюк
Богдан був кулеметником, брав участь у боях за Київщину, згодом воював у Бахмуті, Сєвєродонецьку, на Херсонщині
фото з відкритих джерел

Життя молодого воїна обірвалося під час виконання бойового завдання на лівому березі Дніпра

У російсько-українській війні загинув пластун, тернополянин Богдан Сенюк (позивний Багдад). 22-річний військовий поліг за Батьківщину 6 серпня, під час виконання бойового завдання на лівому березі Дніпра. Про це повідомили у «Пласті».

Сенюк Богдан вступив до «Пласту» у квітні 2012 року. Був гуртковим «Тамплієрів» 13 куреня ім. Олекси Довбуша в Тернополі, брав участь у багатьох акціях та мандрівках, серед яких «Стежками Героїв» та «День пластуна».

Богдан був добровольцем
Богдан був добровольцем
фото: ЛНУ ім. Івана Франка

Народився в Івано-Франківську, а згодом сім’я переїхала до Тернополя. Здобував вищу освіту у Львівському університеті ім. І.Франка за спеціальністю історії та археології. Спеціалізувався на періоді середніх віків. Диплом бакалавра захищав у місті Сєвєродонецьк, коли вже був у війську. Захоплювався кінематографією. Прагнув вступити до режисерського факультету ігрового кіно. Належав до ГО «Традиція та порядок».

З початком повномасштабного російського вторгнення пішов до війська. У складі тактичної групи «Реванш» був кулеметником, брав участь у боях за Київщину. Згодом воював у Бахмуті, Сєвєродонецьку, на Херсонщині. У боях отримав легку контузію.

У жовтні 2022 року перейшов до іншого спеціального підрозділу. 13 березня 2023 року був нагороджений відзнакою за бойові заслуги від головного управління розвідки Міністерства оборони України.

«Бездоганний смак. Брав від життя все, палко його любив. Амбітний і красивий. Був одним з найкращих кулеметників свого підрозділу. Багдад ніколи не давав задню, він багато мріяв, хотів потрапити в Африку і побачити світ. Історик, він тямив у спорядженні середньовічних піхотинців, сам практикував поєдинки в обладунках. Християнин і справжній друг. Прорвався зі Львова до Києва у перші дні війни, коли більшість їхала в зворотньому напрямку. Йому б в кіно зніматись, головні ролі грати», – зауважив побратим загиблого – сержант Андрій Кузьмич.

Зауважимо, на фронті загинув митець та громадський діяч Дмитро Буйвал.

До слова, на фронті загинула парамедикиня Дар’я Філіп’єва «Блискавка». За час своєї служби захисниця врятувала сотні життів українських військових. Дар’я родом із Сум, але останні роки проживала в Києві. Вперше прийшла в армію у 2019 році із почуття обов’язку зробити щось важливе для країни. 

Нагадаємо, на війні на Запорізькому напрямку загинув колишній народний депутат IV скликання Сергій Слабенко. 

Раніше повідомлялося, що під Бахмутом Донецької області загинув львівський ресторатор Андрій Гудима – син колишнього народного депутата Олександра Гудими. 

Зазначимо, на фронті загинув майданівець Андрій Бабінський, який започаткував Мегамарш у вишиванках. Він захищав Україну з початку повномасштабного російського вторгнення. Він воював на Харківщині та під Бахмутом на Донеччині. Також брав участь в українському контрнаступі на Запорізькому напрямку. 

Після закінчення університету Андрій Бабінський розвивав українську науку та декілька років працював молодшим науковим співробітником Інституту біохімії імені О.В. Палладіна НАН України. Андрій, зокрема, досліджував протипухлинну дію вітаміну Е (токоферол).

Крім того, у бою на Бахмутському напрямку загинув Роман Чорномаз – український активіст, журналіст, фоторепортер, воїн «Легіону Свободи». 

Читайте також: Мріяла про велику і дружну родину: на фронті загинула співробітниця НАЗК Юлія Шевченко (фото)
Теги: смерть військові

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США шукають альтернативні шляхи експорту українського зерна
США шукають альтернативні шляхи експорту українського зерна
Сьогодні, 04:32
Екіпаж суховантажу проігнорував вимоги російських «піратів»
Зупинка Росією судна в Чорному морі: розслідувачі викрили брехню окупантів
13 серпня, 20:03
Антон загинув у 28 років
Хвилина мовчання: згадаймо юриста та журналіста Антона Клітного родом із Донецька
6 серпня, 09:00
Телеведуча Марічка Падалко та її чоловік-військовий Єгор Соболєв
Марічка Падалко з чоловіком-військовим поїхали у відпустку (фото)
2 серпня, 15:33
2 серпня – День пам’яті загиблих воїнів-десантників різних часів і поколінь
2 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 серпня, 00:30
Німеччина зараз – третя за обсягами постачань військової допомоги Україні після США та Британії
Бундесвер критикує ЗСУ? Що не так з цією новиною
26 липня, 16:23
Депутат Бундестагу закликав дати ЗСУ більше зброї, а не критикувати контрнаступ
Депутат Бундестагу закликав дати ЗСУ більше зброї, а не критикувати контрнаступ
26 липня, 08:18
Хакери з Китаю отримали доступ до електронної пошти посла США в Пекіні – ЗМІ
Хакери з Китаю отримали доступ до електронної пошти посла США в Пекіні – ЗМІ
21 липня, 02:58
Десантники кажуть, якщо з Теплинським щось станеться, то вони знімляться з позицій і підуть йому на виручку
Російські десантники погрожують Шойгу розплатою за «Батю» (відео)
16 липня, 11:34

Суспільство

На Херсонщині загинув пластун та спецпризначенець Богдан Сенюк
На Херсонщині загинув пластун та спецпризначенець Богдан Сенюк
Хвилина мовчання: згадаймо 7-річного Максима Жарія та його маму, які загинули у Вінниці
Хвилина мовчання: згадаймо 7-річного Максима Жарія та його маму, які загинули у Вінниці
Біженка з України розірвала шлюб із фанатиком УПЦ МП
Біженка з України розірвала шлюб із фанатиком УПЦ МП
Порошенко збільшує фінансування виробництва техніки для фронту
Порошенко збільшує фінансування виробництва техніки для фронту
Священник Московської церкви запропонував розстріляти всіх ченців прямо в Лаврі (відео)
Священник Московської церкви запропонував розстріляти всіх ченців прямо в Лаврі (відео)
«Росія не стріляє». Вірянка Московської церкви оскандалилася заявою під стінами Лаври
«Росія не стріляє». Вірянка Московської церкви оскандалилася заявою під стінами Лаври

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
14K
«Батьківщина» підготувала законопроєкт, що має збільшити фінансування на лікування поранених
9684
Виселення Московського патріархату: що відбувається у Лаврі (відео)
8643
Чи планує Київ святкові заходи до Дня Незалежності: відповідь КМДА
7825
Мер Луцька після ракетного удару втрапив у скандал
5784
На війні РФ проти України вперше загинув учасник одного з найвпливовіших у секторі Газа кланів
5655
У столичному парку з’явився стенд із памʼятником князю Володимиру, як у Москві (фото)

Новини

Окупанти вдаються до постановочних зйомок своїх успіхів – Генштаб
Сьогодні, 07:07
Спека, місцями короткочасний дощ: прогноз погоди на 16 серпня
Сьогодні, 05:27
16 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:28
На Запоріжжі стався бій між підрозділами окупантів: подробиці від Генштабу
Вчора, 07:44
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Вчора, 05:31
Сухо та спекотно: прогноз погоди на 15 серпня
Вчора, 04:55

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту