На Херсонщині загинув пластун та спецпризначенець Богдан Сенюк

Богдан був кулеметником, брав участь у боях за Київщину, згодом воював у Бахмуті, Сєвєродонецьку, на Херсонщині

Життя молодого воїна обірвалося під час виконання бойового завдання на лівому березі Дніпра

У російсько-українській війні загинув пластун, тернополянин Богдан Сенюк (позивний Багдад). 22-річний військовий поліг за Батьківщину 6 серпня, під час виконання бойового завдання на лівому березі Дніпра. Про це повідомили у «Пласті».

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Сенюк Богдан вступив до «Пласту» у квітні 2012 року. Був гуртковим «Тамплієрів» 13 куреня ім. Олекси Довбуша в Тернополі, брав участь у багатьох акціях та мандрівках, серед яких «Стежками Героїв» та «День пластуна».

Богдан був добровольцем фото: ЛНУ ім. Івана Франка

Народився в Івано-Франківську, а згодом сім’я переїхала до Тернополя. Здобував вищу освіту у Львівському університеті ім. І.Франка за спеціальністю історії та археології. Спеціалізувався на періоді середніх віків. Диплом бакалавра захищав у місті Сєвєродонецьк, коли вже був у війську. Захоплювався кінематографією. Прагнув вступити до режисерського факультету ігрового кіно. Належав до ГО «Традиція та порядок».

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З початком повномасштабного російського вторгнення пішов до війська. У складі тактичної групи «Реванш» був кулеметником, брав участь у боях за Київщину. Згодом воював у Бахмуті, Сєвєродонецьку, на Херсонщині. У боях отримав легку контузію.

У жовтні 2022 року перейшов до іншого спеціального підрозділу. 13 березня 2023 року був нагороджений відзнакою за бойові заслуги від головного управління розвідки Міністерства оборони України.

«Бездоганний смак. Брав від життя все, палко його любив. Амбітний і красивий. Був одним з найкращих кулеметників свого підрозділу. Багдад ніколи не давав задню, він багато мріяв, хотів потрапити в Африку і побачити світ. Історик, він тямив у спорядженні середньовічних піхотинців, сам практикував поєдинки в обладунках. Християнин і справжній друг. Прорвався зі Львова до Києва у перші дні війни, коли більшість їхала в зворотньому напрямку. Йому б в кіно зніматись, головні ролі грати», – зауважив побратим загиблого – сержант Андрій Кузьмич.

Зауважимо, на фронті загинув митець та громадський діяч Дмитро Буйвал.

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До слова, на фронті загинула парамедикиня Дар’я Філіп’єва «Блискавка». За час своєї служби захисниця врятувала сотні життів українських військових. Дар’я родом із Сум, але останні роки проживала в Києві. Вперше прийшла в армію у 2019 році із почуття обов’язку зробити щось важливе для країни.

Нагадаємо, на війні на Запорізькому напрямку загинув колишній народний депутат IV скликання Сергій Слабенко.

Раніше повідомлялося, що під Бахмутом Донецької області загинув львівський ресторатор Андрій Гудима – син колишнього народного депутата Олександра Гудими.

Зазначимо, на фронті загинув майданівець Андрій Бабінський, який започаткував Мегамарш у вишиванках. Він захищав Україну з початку повномасштабного російського вторгнення. Він воював на Харківщині та під Бахмутом на Донеччині. Також брав участь в українському контрнаступі на Запорізькому напрямку.

Після закінчення університету Андрій Бабінський розвивав українську науку та декілька років працював молодшим науковим співробітником Інституту біохімії імені О.В. Палладіна НАН України. Андрій, зокрема, досліджував протипухлинну дію вітаміну Е (токоферол).

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Крім того, у бою на Бахмутському напрямку загинув Роман Чорномаз – український активіст, журналіст, фоторепортер, воїн «Легіону Свободи».