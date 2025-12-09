Головна Країна Події в Україні
Удар по Сумщині: пошкоджено критичну інфраструктуру, поранено людей

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Удар по Сумщині: пошкоджено критичну інфраструктуру, поранено людей
На місцях ударів працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки
фото: Національна поліція України

Через обстріл Річківської громади ударними БпЛА пошкоджено два приватні будинки, складське приміщення

Минулої доби ворог завдав 105 ударів по 33 населеним пунктам Сумської області. Унаслідок влучання FPV-дронів та безпілотників ударного типу у Сумській громаді поранено двох цивільних 40-річного чоловіка та 35-річну жінку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

Зокрема, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, приватний будинок, скління вікон двох магазинів, нежитлове приміщення, легковий автомобіль та лінію електропередачі.

Удар по Сумщині: пошкоджено критичну інфраструктуру, поранено людей фото 1

Через обстріл Річківської громади ударними БпЛА пошкоджено два приватні будинки, складське приміщення.

Удар по Сумщині: пошкоджено критичну інфраструктуру, поранено людей фото 2

На місцях ударів працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки.

До слова, уночі 8 грудня російські війська завдали ударів БпЛА по дев'ятиповерхівці у м. Охтирка. Виникла пожежа у квартирах з другого по п'ятий поверхи.

