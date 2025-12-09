Удар по Сумщині: пошкоджено критичну інфраструктуру, поранено людей

Через обстріл Річківської громади ударними БпЛА пошкоджено два приватні будинки, складське приміщення

Минулої доби ворог завдав 105 ударів по 33 населеним пунктам Сумської області. Унаслідок влучання FPV-дронів та безпілотників ударного типу у Сумській громаді поранено двох цивільних 40-річного чоловіка та 35-річну жінку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

Зокрема, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, приватний будинок, скління вікон двох магазинів, нежитлове приміщення, легковий автомобіль та лінію електропередачі.

Через обстріл Річківської громади ударними БпЛА пошкоджено два приватні будинки, складське приміщення.

На місцях ударів працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки.

До слова, уночі 8 грудня російські війська завдали ударів БпЛА по дев'ятиповерхівці у м. Охтирка. Виникла пожежа у квартирах з другого по п'ятий поверхи.