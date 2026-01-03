Головна Світ Політика
Президент Чехії відреагував на антиукраїнську заяву спікера чеського парламенту

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
Президент Чехії відреагував на антиукраїнську заяву спікера чеського парламенту
Петр Павел прокоментував скандальну заяву спікера чеського парламенту
Фото: Jakub Jirásek, irozhlas.cz

Петр Павел зауважив, що заява третьої за рангом конституційної особи в його країні викликає занепокоєння

Президент Чехії Петр Павел планує обговорити заяву спікера Палати депутатів Томіо Окамури щодо України з представниками уряду. Про це політик заявив 2 січня у соцмережі X, передає «Главком».

«Заява спікера Палати депутатів, третьої за рангом конституційної особи, викликає занепокоєння не тільки у наших громадян, але й за кордоном, у наших союзників і партнерів. Я обговорю це питання на найближчій зустрічі з головою коаліційного уряду та на засіданні конституційних діячів», – пообіцяв лідер Чехії.

Він наголосив, що координація зовнішньої та безпекової політики є основою надійності країни як партнера.

Нагадаємо, спікер Палати депутатів Чехії Томіо Окамура виступив із критикою на адресу українського керівництва, західних партнерів та допомоги Україні, заявивши, що Прага не повинна постачати зброю Києву, а кошти краще спрямовувати на власних громадян. У своєму новорічному зверненні Окамура заявив, що «державні гроші повинні йти на пенсіонерів, інвалідів і сім'ї з дітьми, а не на підтримку війни за кордоном».

На гучні висловлювання відреагувало Міністерство закордонних справ України. Посол України в Чехії Василь Зварич наголосив, що це особиста позиція Окамури, яка, очевидно, «сформована російською пропагандою».

Пізніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував новорічне звернення спікера парламенту Чехії Томіо Окамури. Він назвав висловлювання чеського політика яскравим прикладом «неосвіченості, маніпуляцій і цинізму». 

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш, який повернувся до влади після перемоги його партії ANO на виборах у жовтні 2025 року, підтвердив зміну зовнішньополітичного курсу Праги. Він заявив, що Чехія більше не виступатиме фінансовим гарантом для кредитів Україні, пояснивши це дефіцитом коштів у власному бюджеті та ризиком неповернення позик.

