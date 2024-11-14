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«Знищених ворогів буде більше». Сирський відвідав штурмову бригаду на Харківщині

Ірина Міллер
glavcom.ua
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«Знищених ворогів буде більше». Сирський відвідав штурмову бригаду на Харківщині
Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський приїхав у 92-гу окрему штурмову бригаду імені кошового отамана Івана Сірка
фото: Головнокомандувач ЗС України, Facebook

На Харківщині Сирський обговорив з військовими подальші дії та підвищення ефективності вогневого ураження

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський відвідав одну з штурмових бригад на Харківщині та обговорив підвищення ефективності вогневого ураження. Про це він повідомив у Facebook. 

«Працював на Харківщині у 92 окремій штурмовій бригаді імені кошового отамана Івана Сірка. Обговорили подальші дії та підвищення ефективності вогневого ураження. Знищених ворогів буде більше», – зазначив Сирський.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський попрацював у частинах і підрозділах, які беруть участь в бойових діях на Курському напрямку. Як зазначив головком, важливість цього оперативного району не можна недооцінювати з огляду на кількість військ противника, які там зосереджені. Як наголосив Сирський, задача Сил оборони на Курському напрямку – стримувати та знищувати ворога на його землі.

Раніше повідомлялося, що 13 листопада, на Харківщині росіяни змогли прорватися на околицю міста Куп'янськ та висадити там свій десант. Однак його вдалося ліквідувати. Про це заявив очільник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін. Як зазначив Беседін, російському десанту в місті закріпитися не вдалося. Натомість вже сьогодні, 14 листопада, ситуація в Куп’янську контрольована.

До слова, Сили оборони України відновили позиції поблизу Часового Яру та відбили спробу ворога штурмувати біля Гуляйполя. Проте фіксується просування російських окупантів поблизу Торецька, Курахового, Вугледара та в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей.

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Теги: Олександр Сирський війна ЗСУ Харківщина

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