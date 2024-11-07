Часткова зупинка трьох нафтопереробних заводів у Росії: розвідка назвала причини

Три нафтопереробні заводи РФ – «Волгоградський», «Ільський» та «Яйський» – частково зупинили роботу, оскільки не змогли завершити плановий ремонт у жовтні

За даними розвідки, Росії також не вдалося замінити обладнання китайськими технологіями

Три нафтопереробні заводи в Росії частково зупинили роботу через санкції. Росіяни не змогли завершити ремонти. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки.

Як зазначає розвідка, зупинка НПЗ негативно вплине на внутрішні обсяги нафтопереробки, виконання експортних зобов’язань, погіршить ситуацію з постачанням пального на внутрішній ринок та збільшить витрати на технічне обслуговування і модернізацію підприємств.

Обсяг нафтопереробних потужностей під час простою становитиме 1,8-2 млн тонн на місяць.

Служба зовнішньої розвідки наголошує, що причина простою НПЗ – це обмежений доступ до західного обладнання і компонентів внаслідок міжнародних санкцій та неможливість заміщення іноземних запчастин, необхідних для технічного обслуговування та модернізації.

«Фактично російська програма імпортозаміщення не дала суттєвих результатів. Власне російські виробники обладнання забезпечують лише близько 30-45 % потреб ринку і лише у деяких компонентах (насоси, компресори, реактори тощо)», – йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, Росії також не вдалося замінити обладнання китайськими технологіями.

Нагадаємо, Велика Британія сьогодні оголосила запровадження найбільшого пакета нових санкцій проти військово-промислового комплексу росії та підтримуваних рф груп найманців. Про це повідомляє уряд Британії. Зазначається, що серед нових цілей – постачальники, які підтримують російське військове виробництво, підтримувані Росією групи найманців, що діють в Африці на південь від Сахари, і агент ГРУ, причетний до використання нервово-паралітичної речовини «Новачок» у Солсбері.

Також американську компанію Eleview International Inc. і двох її керівників звинувачують у експорті американських технологій до Росії в обхід санкцій, повідомила пресслужба Мін'юсту США. Уточнюється, що з березня 2022 року до червня 2023-го фірма направляла американські товари та технології до Росії через Казахстан, Туреччину та Фінляндію. Йдеться про мільйони доларів.