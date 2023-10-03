Шольц закликав світ збільшити тиск на Путіна та завершити війну на умовах Києва

Шольц зазначив, що необхідно вжити всіх можливих заходів, щоб війна завершилася, а Україна могла захистити свою цілісність та незалежність

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що світ має збільшувати тиск на Путіна, щоби він усвідомив, що не може продовжувати війну заради своїх імперських амбіцій. Про це сказав канцлер ФРН Олаф Шольц під час «діалогу з громадянами» в Гамбурзі 2 жовтня.

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«Я зроблю все можливе для того, щоб ми значно збільшили тиск, і російський президент нарешті усвідомив, що не може просто сказати: «Я буду продовжувати, доки не досягну своєї мети, попри те, скільки це коштує життів, включаючи життя власних солдат», – прокоментував Шольц.

За його словами, необхідно вжити всіх можливих заходів, щоб війна завершилася, а Україна могла захистити свою цілісність та незалежність.

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Він також позитивно оцінив переговори, що відбулися на рівні політичних радників – спочатку в Копенгагені, а потім у Джиді. У цих переговорах брали участь представники Китаю, ПАР і Бразилії.

«Наразі це не є обіцянкою розв'язання. У цій ситуації складно сказати, чи маємо ми надію, але я вважаю, що це шлях», – зазначив глава уряду.

За словами Шольца, Путін може з радістю взяти мапу Європи та перо, намалювати лінію й сказати: «це – ваше, це – наше», і це б задовольнило його, оскільки саме так він уявляє світ.

«Але я підкреслюю: так не може бути правильним, коли великий сильний сусід каже, що йому потрібна частина твоєї території. Суть конфлікту в тому, що йдеться насправді про завоювання країни, ні про що інше», - сказав Шольц, додавши, що партнери намагалися цього уникнути.

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Шольц зазначив, що в Україні наразі неймовірно багато руйнувань, скрізь міни, неймовірно багато людей загинуло, економіка зруйнована.

«Але його (Путіна – ред.) все це не цікавить, адже десь у підручниках історії згодом має бути написано: він зробив свою державу великою», – сказав Шольц.

Раніше повідомлялося, що влада Німеччини передала Збройним силам України чергову партію військової техніки та боєприпасів. Про це йдеться у повідомленні німецького уряду від 2 жовтня.

Нагадаємо, раніше уряд Німеччини схвалив створення німецько-українського оборонного підприємства.

Триває 587-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень.