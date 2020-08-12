На Львівщині лікарі виявили випадки нової безсимптомної пневмонії



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На Львівщині на сьогодні підтверджено 11308 випадків інфікування коронавірусом, з них 310 — летальні

Covid-19 мутує і організм не завжди сигналізує про небезпеку і не бореться з вірусом, - епідеміолог

У Львівській області лікарі неодноразово виявляли випадки двобічної пневмонії, спричиненої коронавірусом, що протікає без жодних симптомів. Про це на брифінгу повідомила головний епідеміолог Львівщини Наталія Тімко.

Як пояснила епідеміолог, Covid-19 мутує і часом організм не завжди сигналізує про небезпеку і не бореться з вірусом.

«З’явилися випадки, яких раніше не було. Наприклад, коли захворів один з членів сім’ї, обстежують його родича. І при відсутності кашлю, задишки виявляють двобічне запалення легень, яке специфічне для коронавірусної хвороби. Виявляється так, що вірус змінюється, а наш організм не готовий це приймати і це спричиняє ось таку патологію», - розповіла Тімко.

Епідеміолог додала, що хворих з безсимптомною пневмонією стає все більше, їх виявляють щодня.

Загалом на Львівщині на сьогодні підтверджено 11308 випадків інфікування коронавірусом, з них 310 — летальні. За вчорашню добу лабораторні центри провели 1756 ПЛР-тестів. Відтак, 166 — позитивні.

Як повідомлялося, в Україні станом на 12 серпня зафіксовано 1433 нових випадків коронавірусу, це на 275 випадків більше, ніж учора (1 158). Загалом одужали 45 686, за добу 1327 людей (вчора 387), летальних випадків – 1970, за добу - 19 (вчора 29).

Всього зафіксовано 84 548 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

Коронавірус в Україні

Всього 83115

Одужали 44934

Хворіють 36230

Померли 1951

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До відома, у світістаном на ранок 12 серпня кількість хворих на коронавірусну хворобу Covid-19 сягнула 20 525 152 осіб.

Згідно з інформацією, 13 445 997 людей уже одужали, 745 960 пацієнтів померли. Найбільша кількість хворих на Сovid-19 зафіксована у США (5 305 957). Там померло 167 749 інфікованих, одужали 2 755 348 осіб. На другому місці Бразилія – там інфіковано 3 112 393 особи, з них 103 099 померли й 2 243 124 одужали. На третьому місті Індія, де коронавірус виявлено у 2 330 327 осіб, з них 46 197 померли та 1 640 021 людина одужала.