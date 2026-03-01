Головна Світ Політика
search button user button menu button

Чого чекати після смерті верховного лідера Ірану? Аналіз CNN

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Чого чекати після смерті верховного лідера Ірану? Аналіз CNN
фото: Reuters

Дональд Трамп назвав смерть Хаменеї унікальним шансом для іранського народу повернути собі країну

Дональд Трамп пішов на безпрецедентний крок, розпочавши масштабну повітряну операцію проти Ірану, фактично не підготувавши американське суспільство до наслідків нового тривалого конфлікту. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Центральною подією цієї кампанії стало повідомлення про загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї внаслідок авіаудару. Президент США назвав це унікальним шансом для іранського народу повернути собі країну та покласти край десятиліттям теократичної диктатури. Водночас офіційний Тегеран спочатку намагався спростувати цю інформацію, заявляючи про безпеку свого лідера, проте Трамп особисто підтвердив успіх операції, посилаючись на дані розвідки.

Падіння режиму Хаменеї може стати найбільш значущою політичною подією в історії Ірану з 1979 року. Однак усунення верхівки порушує критичне питання: чи призведе це до демократичних реформ, чи спровокує хаос і ще жорсткіші репресії з боку залишків Корпусу вартових ісламської революції. Трамп у притаманній йому манері заявив, що іранці невдовзі самі звернуться до нього за порадою щодо нового лідера, хоча й додав, що частково іронізує. Попри оптимізм Білого дому, критики в Конгресі вже назвали цю війну неконституційною та безрозсудною, вказуючи на відсутність схвалення з боку законодавців та чіткої стратегії «післязавтра».

Ризики ескалації стали очевидними після іранських контратак по союзниках США в Бахрейні та Катарі, а також ударів по цивільній інфраструктурі в Дубаї. Для Трампа ця операція є спробою розв'язати «іранське питання», яке мучило всіх його попередників протягом 47 років. Президент стверджує, що діє заради майбутньої безпеки, оскільки іранський режим був ослаблений внутрішньою нестабільністю, економічною кризою та поразками своїх проксі-груп, таких як ХАМАС і «Хезболла». Це створило «вікно можливостей», яке Вашингтон та Єрусалим вирішили використати для знищення режиму саме зараз.

Проте аналітики застерігають від надмірного оптимізму. Досвід воєн в Іраку та Афганістані показує, що початкові воєнні успіхи США часто змінювалися багаторічним болотом. Існує загроза, що замість демократії Іран порине в анархію, громадянську війну або розпад на ворогуючі угруповання, що спровокує масштабну кризу біженців і дестабілізує весь регіон. Навіть якщо Трамп розраховує на швидку перемогу, іранська сторона заявляє про готовність до тривалого опору. Найбільша іронія полягає в тому, що президент, який будував свою політику на відмові від «вічних війн», власноруч втягнув США у новий масштабний конфлікт, результат якого може визначати світову політику на десятиліття вперед.

Раніше президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, назвавши його одним із найжорстокіших діячів в історії.

За словами американського лідера, смерть Хаменеї стала результатом спільної високотехнологічної операції США та Ізраїлю, від якої іранське керівництво не змогло захиститися. Трамп наголосив, що це не лише акт правосуддя для іранського народу, але й відплата за численні жертви серед американців та громадян інших країн, постраждалих від дій тегеранського режиму та його силових структур.

Повідомлялося, що по комплексу, де перебував верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, було скинуто 30 бомб. Ізраїльські медіа повідомляють, що аятола «майже напевно» загинув унаслідок авіаудару. 

За інформацією журналіста «12-го каналу» Аміта Сегала, саме ВПС Ізраїлю завдали удару по об’єкту, де перебував лідер Ірану.

Теги: війна Іран США смерть Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

До чого готуватися Україні наступні вісім місяців?
Чого чекати Україні в найближчі вісім місяців?
27 лютого, 15:15
На оприлюднених фото з місця події видно понівечені легкові автомобілі та вантажівки
У США сталася масштабна аварія: через густий туман зіткнулися майже 60 авто
1 лютого, 03:49
Глава уряду Польщі закликав громадян у жодному разі не їхати до Ірану
Туск закликав поляків негайно покинути Іран через можливі удари США
19 лютого, 15:34
Сенатор Ліндсі Грем звернувся до Трампа із закликом передати Україні Tomahawk
Сенатор пояснив, що змусить Путіна погодитися закінчити війну
3 лютого, 19:03
Нині триває 1443-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 5 лютого 2026 року
5 лютого, 08:25
США та Україна обговорили відновлення енергетики після російських атак
Шмигаль обговорив з міністром енергетики США допомогу Україні
6 лютого, 18:15
Фахівці зібрали дані про 763 собаки з дев’яти регіонів України
Через війну в Україні почалася зворотна еволюція собак
8 лютого, 20:51
Озброєні люди блокували дороги в низці регіонів країни шляхом підпалу автомобілів – це відома тактика картелів
У Мексиці силовики ліквідували одного з найвпливовіших наркоторговців світу: подробиці
22 лютого, 22:09
Прощання з ліквідованим окупантом відбулося 21 лютого 2026 року
ЗСУ на фронті ліквідували юного російського актора та боксера
23 лютого, 11:46

Політика

Чого чекати після смерті верховного лідера Ірану? Аналіз CNN
Чого чекати після смерті верховного лідера Ірану? Аналіз CNN
Іран оголосив про смерть верховного лідера Алі Хаменеї
Іран оголосив про смерть верховного лідера Алі Хаменеї
CNN: Трамп не стримав своєї обіцянки щодо Ірану
CNN: Трамп не стримав своєї обіцянки щодо Ірану
Ізраїль завдав чергових ударів по Ірану
Ізраїль завдав чергових ударів по Ірану
У Тегерані люди святкують смерть верховного лідера Хаменеї
У Тегерані люди святкують смерть верховного лідера Хаменеї
Чи законні удари Трампа по Ірану? Пояснення CNN
Чи законні удари Трампа по Ірану? Пояснення CNN

Новини

В Україні туман та ожеледиця: погода на 28 лютого
Вчора, 05:59
Лондон врятував єдиний в країні завод військових гелікоптерів
27 лютого, 20:09
Виробники підвищили ціни на картоплю: причина
27 лютого, 17:23
«Шахтар» отримав суперника в плейоф Ліги конференцій
27 лютого, 15:20
УЄФА провела жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи
27 лютого, 14:27
Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua