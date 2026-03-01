Чого чекати після смерті верховного лідера Ірану? Аналіз CNN

Дональд Трамп назвав смерть Хаменеї унікальним шансом для іранського народу повернути собі країну

Дональд Трамп пішов на безпрецедентний крок, розпочавши масштабну повітряну операцію проти Ірану, фактично не підготувавши американське суспільство до наслідків нового тривалого конфлікту. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Центральною подією цієї кампанії стало повідомлення про загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї внаслідок авіаудару. Президент США назвав це унікальним шансом для іранського народу повернути собі країну та покласти край десятиліттям теократичної диктатури. Водночас офіційний Тегеран спочатку намагався спростувати цю інформацію, заявляючи про безпеку свого лідера, проте Трамп особисто підтвердив успіх операції, посилаючись на дані розвідки.

Падіння режиму Хаменеї може стати найбільш значущою політичною подією в історії Ірану з 1979 року. Однак усунення верхівки порушує критичне питання: чи призведе це до демократичних реформ, чи спровокує хаос і ще жорсткіші репресії з боку залишків Корпусу вартових ісламської революції. Трамп у притаманній йому манері заявив, що іранці невдовзі самі звернуться до нього за порадою щодо нового лідера, хоча й додав, що частково іронізує. Попри оптимізм Білого дому, критики в Конгресі вже назвали цю війну неконституційною та безрозсудною, вказуючи на відсутність схвалення з боку законодавців та чіткої стратегії «післязавтра».

Ризики ескалації стали очевидними після іранських контратак по союзниках США в Бахрейні та Катарі, а також ударів по цивільній інфраструктурі в Дубаї. Для Трампа ця операція є спробою розв'язати «іранське питання», яке мучило всіх його попередників протягом 47 років. Президент стверджує, що діє заради майбутньої безпеки, оскільки іранський режим був ослаблений внутрішньою нестабільністю, економічною кризою та поразками своїх проксі-груп, таких як ХАМАС і «Хезболла». Це створило «вікно можливостей», яке Вашингтон та Єрусалим вирішили використати для знищення режиму саме зараз.

Проте аналітики застерігають від надмірного оптимізму. Досвід воєн в Іраку та Афганістані показує, що початкові воєнні успіхи США часто змінювалися багаторічним болотом. Існує загроза, що замість демократії Іран порине в анархію, громадянську війну або розпад на ворогуючі угруповання, що спровокує масштабну кризу біженців і дестабілізує весь регіон. Навіть якщо Трамп розраховує на швидку перемогу, іранська сторона заявляє про готовність до тривалого опору. Найбільша іронія полягає в тому, що президент, який будував свою політику на відмові від «вічних війн», власноруч втягнув США у новий масштабний конфлікт, результат якого може визначати світову політику на десятиліття вперед.

Раніше президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, назвавши його одним із найжорстокіших діячів в історії.

За словами американського лідера, смерть Хаменеї стала результатом спільної високотехнологічної операції США та Ізраїлю, від якої іранське керівництво не змогло захиститися. Трамп наголосив, що це не лише акт правосуддя для іранського народу, але й відплата за численні жертви серед американців та громадян інших країн, постраждалих від дій тегеранського режиму та його силових структур.

Повідомлялося, що по комплексу, де перебував верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, було скинуто 30 бомб. Ізраїльські медіа повідомляють, що аятола «майже напевно» загинув унаслідок авіаудару.

За інформацією журналіста «12-го каналу» Аміта Сегала, саме ВПС Ізраїлю завдали удару по об’єкту, де перебував лідер Ірану.