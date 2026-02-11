Головна Країна Кримінал
На Львівщині від виснаження помер дворічний хлопчик: деталі справи

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
На Львівщині від виснаження помер дворічний хлопчик: деталі справи
Родина, у якій жив хлопчик перебуває на обліку в соціальній службі
фото: Поліція Львівської області

У родині перебувало ще четверо дітей, що жили в неналежних умовах

У Львівській області помер дворічний хлопчик через зневоднення та переохолодження, лікарям не вдалося врятувати його. Поліція затримала батьків загиблої дитини. Про це пише «Главком» із посиланням на поліцію Львівської області.

9 лютого до поліції надійшло повідомлення від місцевої лікарні, медики повідомили про смерть дворічного хлопчика. «Дитину у лікарню доставив батько - 43-річний мешканець району. Лікарі діагностували у маленького пацієнта загальне переохолодження та інші захворювання. Його госпіталізували у реанімаційне відділення, але на жаль, він помер», – повідомили у поліції.

Відомо, що родина, у якій жив хлопчик, перебуває на обліку в соціальній службі. В сім’ї є ще четверо дітей віком від чотирьох до 10 років. Батьки дітей не працювали та не забезпечили їх належними умовами для життя. Їх затримала поліція та повідомила батьку й матері підозру за ст.166 (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України. Дітей з родини вилучили та передали у спеціалізований дитячий заклад.

Поліція затримала батьків загиблої дитини, а діти опинилися у спеціалізованому дитячому закладі
Поліція затримала батьків загиблої дитини, а діти опинилися у спеціалізованому дитячому закладі
фото: Поліція Львівської області

Також поліція Львівщини відкрила кримінальне провадження стосовно працівників соціальної служби, їм висунуть звинувачення у службовій недбалості за ч. 3 ст. 367. Санкції цієї статті передбачає ув'язнення строком від п’яти до восьми місяців та заборону обіймати посади пов’язані з їхньою сферою діяльності протягом трьох років. Також стаття передбачає штраф.

До слова, у Луцьку помер дворічний хлопчик. Батько дитини через власну байдужість дозволив дитині випити алкоголь замість дитячого харчування. Дитина жила у малозабезпеченій родині. 

Також повідомлялося, як на Красилівщині Хмельницької області 55-річний чоловік споїв алкоголем дев'ятирічного хлопчика. Після вживання спиртного дитина дорогою додому впала у сніг та померла.

На Львівщині від виснаження помер дворічний хлопчик: деталі справи
На Львівщині від виснаження помер дворічний хлопчик: деталі справи
У Рівному російський шпигун намагався вистежити партизанське підпілля (фото)
У Рівному російський шпигун намагався вистежити партизанське підпілля (фото)
Працював на ФСБ і залучив нардепа. Справа топпосадовця часів Януковича іде до суду
Працював на ФСБ і залучив нардепа. Справа топпосадовця часів Януковича іде до суду
Гроші тримали в РФ, а витрачали в ЄС: керівник САП розповів про схеми українських топкорупціонерів
Гроші тримали в РФ, а витрачали в ЄС: керівник САП розповів про схеми українських топкорупціонерів
Пограбування Херсонського художнього музею: прокуратура повідомила підозри двом фігурантам
Пограбування Херсонського художнього музею: прокуратура повідомила підозри двом фігурантам
Смерть малюків у зачиненій квартирі під час пожежі: справу матері передано до суду
Смерть малюків у зачиненій квартирі під час пожежі: справу матері передано до суду

