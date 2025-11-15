На Прикарпатті у лісі знайдено тіло мобілізованого чоловіка

У ТЦК повідомили, що чоловік вчинив СЗЧ

У лісовому масиві на Прикарпатті знайшли мертвим мобілізованого напередодні 39-річного чоловіка. За даними поліції, на його тілі немає ознак насильницької смерті. Як інформує «Главком», про це йдеться у повідомленні Івано-Франківського територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

За даними ТЦК, 8 листопада 39-річного мешканця Калуського району мобілізували на військову службу. За результатами ВЛК його визнали придатним до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони. Мобілізованого скерували на військову службу у роту охорони 1 відділу Калуського РТЦК та СП.

12 листопада під час служби 39-річний військовослужбовець здійснив самовільне залишення частини. Про це повідомили військову службу правопорядку і почали розшукувати військового. Через два дні, 14 листопада, поліція повідомила, що у лісі на Рожнятівщині знайдено тіло чоловіка.

Як повідомили у Нацполіції Івано-Франківської області, на тілі 39-річного чоловіка не виявили ознак насильницької смерті, його скерували на експертизу, щоб встановити причину смерті. У соцмережах повідомляють, що йдеться 39-річного мешканця смт Перегінське Олега Скрипку.

Раніше повідомлялося, що правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження через смерть 43-річного чоловіка, який помер в розподільчому пункті Подільського району Києва. 43-річний киянин перебуваючи у приміщенні розподільчого пункту в Подільському районі впав на підлогу та травмувався. Присутні мобілізовані надавали йому домедичну допомогу.

Правоохоронці повідомили, що отримали перші результати судово-медичної експертизи щодо смерті чоловіка, який отримав травми у розподільчому пункті в Подільському районі Києва.

Як повідомила журналістка Дарина Трунова, яка знайома із сім'єю загиблого, у приміщенні розподільчого пункту в Києві травмувався 43-річний мобілізований Роман Сопін. Йому зробили операцію, проте згодом чоловік помер в лікарні. За словами журналістки, чоловіка «бусифікували», потім він подзвонив батькам з проханням привезти необхідні речі, поки він проходив ВЛК. Наступного дня батькам чоловіка вже телефонували з лікарні й повідомили, що в їхнього сина закрита черепно-мозкова травма, тож довелося невідкладно робити трепанацію. Родичам сказали, що чоловік упав, але як це сталося, розповісти не змогли.