Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

На Прикарпатті у лісі знайдено тіло мобілізованого чоловіка

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
На Прикарпатті у лісі знайдено тіло мобілізованого чоловіка
39-річний військовослужбовець здійснив самовільне залишення частини
фото з відкритих джерел

У ТЦК повідомили, що чоловік вчинив СЗЧ

У лісовому масиві на Прикарпатті знайшли мертвим мобілізованого напередодні 39-річного чоловіка. За даними поліції, на його тілі немає ознак насильницької смерті. Як інформує «Главком», про це йдеться у повідомленні Івано-Франківського територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

За даними ТЦК, 8 листопада 39-річного мешканця Калуського району мобілізували на військову службу. За результатами ВЛК його визнали придатним до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони. Мобілізованого скерували на військову службу у роту охорони 1 відділу Калуського РТЦК та СП.

12 листопада під час служби 39-річний військовослужбовець здійснив самовільне залишення частини. Про це повідомили військову службу правопорядку і почали розшукувати військового. Через два дні, 14 листопада, поліція повідомила, що у лісі на Рожнятівщині знайдено тіло чоловіка.

Як повідомили у Нацполіції Івано-Франківської області, на тілі 39-річного чоловіка не виявили ознак насильницької смерті, його скерували на експертизу, щоб встановити причину смерті. У соцмережах повідомляють, що йдеться 39-річного мешканця смт Перегінське Олега Скрипку.

Раніше повідомлялося, що правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження через смерть 43-річного чоловіка, який помер в розподільчому пункті Подільського району Києва.  43-річний киянин перебуваючи у приміщенні розподільчого пункту в Подільському районі впав на підлогу та травмувався. Присутні мобілізовані надавали йому домедичну допомогу.

Правоохоронці повідомили, що отримали перші результати судово-медичної експертизи щодо смерті чоловіка, який отримав травми у розподільчому пункті в Подільському районі Києва.

Як повідомила журналістка Дарина Трунова, яка знайома із сім'єю загиблого, у приміщенні розподільчого пункту в Києві травмувався 43-річний мобілізований Роман Сопін. Йому зробили операцію, проте згодом чоловік помер в лікарні. За словами журналістки, чоловіка «бусифікували», потім він подзвонив батькам з проханням привезти необхідні речі, поки він проходив ВЛК. Наступного дня батькам чоловіка вже телефонували з лікарні й повідомили, що в їхнього сина закрита черепно-мозкова травма, тож довелося невідкладно робити трепанацію. Родичам сказали, що чоловік упав, але як це сталося, розповісти не змогли.

Читайте також:

Теги: смерть поліція чоловік Івано-Франківщина мобілізація ТЦК ліс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У липні цього року президент Зеленський запровадив проти Балашова санкції РНБО
Помер одіозний екснардеп Геннадій Балашов
11 листопада, 18:16
Суд наклав арешт на вилучену продукцію, завдяки оперативним діям детективів вдалося запобігти незаконному експорту деревини на суму майже 2 млн грн
На Київщині викрито схему незаконного експорту цінної деревини: проведено понад 60 обшуків
11 листопада, 10:52
Відповідно до умов договору постачальник мав забезпечити прозорість формування ціни та інформувати споживача про зміни тарифів на ринку
Керівник приватної фірми підозрюється у виведенні 47 млн грн з бюджету Києва
5 листопада, 16:04
Бодікамери мають бути розміщені на грудях військовослужбовців ТЦК
Коли та як представники ТЦК мають носити бодікамери: розʼяснення Міноборони
5 листопада, 13:23
Путін підписав новий указ
Путін запровадив цілорічний призов до армії
4 листопада, 17:59
У кількох регіонах Росії було гучно цієї ночі
У Росії гриміли вибухи, уражено підстанції та НПЗ: головне за ніч
4 листопада, 05:57
Антолін Гонсалес став віцечемпіоном Формули-3 у 2018 році
Колишній пілот Формули-3 зізнався у вбивстві батька
23 жовтня, 10:53
Чоловік отримав у приміщенні ТЦК повістку, проте так і не прийшов для відправлення до військової частини
Чоловік отримав повістку і відмовився від мобілізації, бо «багато його знайомих загинули»
18 жовтня, 19:14
Арсеній Насіковський відігравав активну роль в операційних проєктах DIM, курував будівельні й інвестиційні напрямки
Помер 21-річний син великого київського забудовника
16 жовтня, 18:37

Кримінал

На Прикарпатті у лісі знайдено тіло мобілізованого чоловіка
На Прикарпатті у лісі знайдено тіло мобілізованого чоловіка
На Кіровоградщині чоловік застрелив військового заради грошей
На Кіровоградщині чоловік застрелив військового заради грошей
НАБУ та САП вручили Чернишову клопотання про арешт у справі легалізації коштів
НАБУ та САП вручили Чернишову клопотання про арешт у справі легалізації коштів
Операція «Мідас». Коломойський уперше прокоментував звинувачення проти Міндіча
Операція «Мідас». Коломойський уперше прокоментував звинувачення проти Міндіча
Корупція у вугільній сфері: до суду направлено справу щодо ексзаступника міністра енергетики
Корупція у вугільній сфері: до суду направлено справу щодо ексзаступника міністра енергетики
Затримано іноземця, який наводив атаки РФ по енергооб’єктах біля Хмельницької АЕС
Затримано іноземця, який наводив атаки РФ по енергооб’єктах біля Хмельницької АЕС

Новини

Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
Вчора, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua