Reuters: Нафтогазовий бюджет Кремля виснажується ще більше

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
За 2025 рік сукупний дохід Росії від нафти й газу знизиться на 25% – до 8,44 трлн рублів.

За підсумками грудня надходження до бюджету РФ від продажу енергоресурсів можуть впасти майже у два рази порівняно з аналогічним періодом минулого року, склавши близько 410 млрд рублів ($5,17 млрд). Як повідомляє агентство Reuters, головними причинами такого падіння стали здешевлення сирої нафти на світових ринках та зміцнення курсу російського рубля, передає «Главком».

Аналітики прогнозують, що за весь поточний рік сукупний дохід Росії від нафти й газу знизиться на 25% – до 8,44 трлн рублів. Цей показник виявився навіть нижчим за скориговані очікування російського Міністерства фінансів. Для порівняння, історичний мінімум місячних доходів було зафіксовано у серпні 2020 року на тлі пандемії (405 млрд рублів), і нинішні грудневі показники впритул наблизилися до цієї критичної позначки.

За даними Reuters, російське відомство було змушене суттєво переглянути свої прогнози на 2025 рік у бік зниження. Якщо спочатку Кремль розраховував на 10,94 трлн рублів нафтогазових доходів, то через надлишок пропозиції на ринку та падіння цін ці очікування було урізано. Оскільки енергоресурси забезпечують чверть федерального бюджету РФ, таке скорочення прибутків створює додатковий тиск на державну скарбницю, виснажену величезними витратами на ведення війни проти України.

Раніше повідомлялося, що у рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 28 листопада підрозділи Сил оборони України уразили Саратовський нафтопереробний завод у Саратовській області РФ. 

Підприємство випускає понад 20 видів нафтопродуктів – бензини, мазут, дизельне пальне, сірку технічну. Задіяне у забезпеченні потреб російської окупаційної армії. Зафіксовано серію вибухів, після яких у районі цілі спостерігалась пожежа. Результати влучань уточнюються.

До слова, Саратовський нафтопереробний завод у Саратовській області Росії припинив свою роботу після нічного удару українських безпілотників 11 листопада. 

Пауза в роботі заводу може тривати до кінця місяця. За попередньою інформацією, атака могла пошкодити важливий блок дистиляції нафти, здатний обробляти 20 тис. тонн нафти на день.

Нагадаємо, у ніч на 11 листопада підрозділи Сил оборони України уразили Саратовський НПЗ у Саратовській області РФ. Підприємство випускає понад 20 видів нафтопродуктів та залучене у забезпеченні потреб російської окупаційної армії. 

Саратовський НПЗ – одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії. Станом на 2023 рік обсяг переробки становив 4,8 млн тонн. Підприємство залучене до забезпечення потреб збройних сил РФ.

