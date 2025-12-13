Reuters: Нафтогазовий бюджет Кремля виснажується ще більше

За 2025 рік сукупний дохід Росії від нафти й газу знизиться на 25% – до 8,44 трлн рублів.

За підсумками грудня надходження до бюджету РФ від продажу енергоресурсів можуть впасти майже у два рази порівняно з аналогічним періодом минулого року, склавши близько 410 млрд рублів ($5,17 млрд). Як повідомляє агентство Reuters, головними причинами такого падіння стали здешевлення сирої нафти на світових ринках та зміцнення курсу російського рубля, передає «Главком».

Аналітики прогнозують, що за весь поточний рік сукупний дохід Росії від нафти й газу знизиться на 25% – до 8,44 трлн рублів. Цей показник виявився навіть нижчим за скориговані очікування російського Міністерства фінансів. Для порівняння, історичний мінімум місячних доходів було зафіксовано у серпні 2020 року на тлі пандемії (405 млрд рублів), і нинішні грудневі показники впритул наблизилися до цієї критичної позначки.

За даними Reuters, російське відомство було змушене суттєво переглянути свої прогнози на 2025 рік у бік зниження. Якщо спочатку Кремль розраховував на 10,94 трлн рублів нафтогазових доходів, то через надлишок пропозиції на ринку та падіння цін ці очікування було урізано. Оскільки енергоресурси забезпечують чверть федерального бюджету РФ, таке скорочення прибутків створює додатковий тиск на державну скарбницю, виснажену величезними витратами на ведення війни проти України.

Раніше повідомлялося, що у рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 28 листопада підрозділи Сил оборони України уразили Саратовський нафтопереробний завод у Саратовській області РФ.

Підприємство випускає понад 20 видів нафтопродуктів – бензини, мазут, дизельне пальне, сірку технічну. Задіяне у забезпеченні потреб російської окупаційної армії. Зафіксовано серію вибухів, після яких у районі цілі спостерігалась пожежа. Результати влучань уточнюються.

