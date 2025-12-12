Німецький суд заборонив конфіскувати танкер «тіньового флоту» РФ: причина

Федеральний фінансовий суд Німеччини виніс рішення, яке тимчасово забороняє митниці конфіскувати танкер Eventin

У Німеччині суд заборонив конфіскувати танкер Eventin, що вважається частиною «тіньового флоту» РФ, який вже майже рік стоїть біля узбережжя острова Рюген. Танкер з майже 100 тис. тонн нафти, що має вартість 40 млн євро, був включений до санкційного списку Європейського Союзу через підозри в обхід санкцій проти Росії. Про це повідомляє Süddeutsche Zeitung, пише «Главком».

Eventin опинився біля узбережжя Німеччини після того, як його системи повністю відмовили, і судно кілька годин дрейфувало Балтійським морем біля берегів Мекленбургу. Після цього його було відбуксировано на стоянку біля Рюгена, де воно перебуває з січня 2025 року.

Європейський Союз включив судно до 16-го санкційного пакету, заборонивши йому заходити до портів країн ЄС, а також заборонив його страхування, фінансування та оснащення європейськими компаніями. ЄС вважає, що танкер використовують для обміну санкційною нафтою.

Однак Федеральний фінансовий суд Німеччини виніс рішення, яке тимчасово забороняє митниці конфіскувати танкер Eventin. Суд погодився з аргументами власників, які стверджують, що судно потрапило до Німеччини через технічний дефект і має право на притулок у надзвичайних ситуаціях, як передбачено міжнародним правом.

Власники танкера, компанія Laliya Shipping Corp., подали позов до Генерального суду ЄС, оскаржуючи включення судна до списку тіньового флоту. Вони заявляють, що танкер не мав наміру перевозити санкційні нафтопродукти до Європейського Союзу, а його перебування в Німеччині було вимушеним.

Суд також зазначив, що це рішення є тимчасовим, і юридична боротьба за судно може продовжитися в рамках основного провадження.

Екологічні організації, зокрема WWF, висловили стурбованість через можливе забруднення Балтійського моря, зокрема південній частині, через танкер, який тривалий час стоїть на якорі біля Рюгена. WWF закликало до відкачування судна для запобігання екологічним загрозам.

Нагадаємо, Європейський Союз розглядає введення нових санкцій проти «тіньового флоту» Росії.

До слова, після серії українських атак на танкери «тіньового флоту» Москви страхові ставки для суден, які заходять у порти Чорного моря, зросли на 250%.