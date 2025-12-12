Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Німецький суд заборонив конфіскувати танкер «тіньового флоту» РФ: причина

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Німецький суд заборонив конфіскувати танкер «тіньового флоту» РФ: причина
фото: АР

Федеральний фінансовий суд Німеччини виніс рішення, яке тимчасово забороняє митниці конфіскувати танкер Eventin

У Німеччині суд заборонив конфіскувати танкер Eventin, що вважається частиною «тіньового флоту» РФ, який вже майже рік стоїть біля узбережжя острова Рюген. Танкер з майже 100 тис. тонн нафти, що має вартість 40 млн євро, був включений до санкційного списку Європейського Союзу через підозри в обхід санкцій проти Росії. Про це повідомляє Süddeutsche Zeitung, пише «Главком».

Eventin опинився біля узбережжя Німеччини після того, як його системи повністю відмовили, і судно кілька годин дрейфувало Балтійським морем біля берегів Мекленбургу. Після цього його було відбуксировано на стоянку біля Рюгена, де воно перебуває з січня 2025 року.

Європейський Союз включив судно до 16-го санкційного пакету, заборонивши йому заходити до портів країн ЄС, а також заборонив його страхування, фінансування та оснащення європейськими компаніями. ЄС вважає, що танкер використовують для обміну санкційною нафтою.

Однак Федеральний фінансовий суд Німеччини виніс рішення, яке тимчасово забороняє митниці конфіскувати танкер Eventin. Суд погодився з аргументами власників, які стверджують, що судно потрапило до Німеччини через технічний дефект і має право на притулок у надзвичайних ситуаціях, як передбачено міжнародним правом.

Власники танкера, компанія Laliya Shipping Corp., подали позов до Генерального суду ЄС, оскаржуючи включення судна до списку тіньового флоту. Вони заявляють, що танкер не мав наміру перевозити санкційні нафтопродукти до Європейського Союзу, а його перебування в Німеччині було вимушеним.

Суд також зазначив, що це рішення є тимчасовим, і юридична боротьба за судно може продовжитися в рамках основного провадження.

Екологічні організації, зокрема WWF, висловили стурбованість через можливе забруднення Балтійського моря, зокрема південній частині, через танкер, який тривалий час стоїть на якорі біля Рюгена. WWF закликало до відкачування судна для запобігання екологічним загрозам.

Нагадаємо, Європейський Союз розглядає введення нових санкцій проти «тіньового флоту» Росії.

До слова, після серії українських атак на танкери «тіньового флоту» Москви страхові ставки для суден, які заходять у порти Чорного моря, зросли на 250%.

Читайте також:

Теги: санкції флот РФ нафта росія Німеччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олег Винник заявив, що він є громадянином України, а не Німеччини
Олег Винник: я 25 років резидент Німеччини
Вчора, 21:09
«Чернівціобленерго» віддало 1,7 млн грн компанії, пов'язаній з РФ: розслідування
«Чернівціобленерго» віддало 1,7 млн грн компанії, пов'язаній з РФ: розслідування
Вчора, 17:09
Армія, зброя та пам’ять: гарант безпеки України у майбутньому
Гарант безпеки України – своя армія і пам'ять про війну
2 грудня, 17:05
В одному з районів Чебоксар виникла пожежа і сильне задимлення
Атака на Чебоксари: аеропорт призупинив роботу (відео)
26 листопада, 06:48
Американський сенатор Ліндсі Грем заявив про позитивний поступ у просуванні законопроєкту щодо санкцій проти Росії
Сенатор Грем відзначив значний прогрес у просуванні законопроєкту проти «нафтових друзів» Путіна
22 листопада, 02:42
Індійський нафтовий гігант повністю припинив імпорт з Росії
Індійський нафтовий гігант повністю припинив імпорт з Росії
21 листопада, 03:26
РФ перекидає мобілізованих з окупованих територій до штурмових рот з високими втратами
РФ перекидає мобілізованих з окупованих територій до штурмових рот з високими втратами
19 листопада, 05:29
Гренландія може залишитися без інтернету через агресію Росії
Віддалені арктичні острови відчули нову загрозу через агресію Росії
16 листопада, 18:59
ЄС готує санкції проти росіян, причетних до смерті журналістки Рощиної
ЄС вводить санкції проти керівників СІЗО, де загинула журналістка Рощина
12 листопада, 15:21

Економіка

Німецький суд заборонив конфіскувати танкер «тіньового флоту» РФ: причина
Німецький суд заборонив конфіскувати танкер «тіньового флоту» РФ: причина
Підвищення мінімальної зарплати в Німеччині: cкільки отримуватимуть працівники з 2026 року
Підвищення мінімальної зарплати в Німеччині: cкільки отримуватимуть працівники з 2026 року
Експорт Китаю рекордно зріс. У Європі та США політики хапаються за голову
Експорт Китаю рекордно зріс. У Європі та США політики хапаються за голову
Нульові ціни на світло у Франції: Bloomberg пояснив, що відбувається
Нульові ціни на світло у Франції: Bloomberg пояснив, що відбувається
Як мирні переговори вплинули на ціни на нафту: деталі
Як мирні переговори вплинули на ціни на нафту: деталі
Reuters: НПЗ у Сизрані зупинив роботу після атаки БпЛА
Reuters: НПЗ у Сизрані зупинив роботу після атаки БпЛА

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
10 грудня, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
9 грудня, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua