На першотравневий мітинг у Києві прийшло 200 людей
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Розсилка
Учасників мітингу в 10 раз менше заявленої кількості
Близько 200 представників Київської міської ради профспілок мітингують під Українським домом до Дня праці.
Активісти тримають в руках прапори з символікою Київської міської ради профспілок та одягнуті у жовті кепки з такою ж символікою профспілок.
Правопорядок під час акції забезпечують працівники поліції.
На мітинг прибув перший заступник голови Комітету ВР з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Сергій Каплін.
Учасники акції вимагають ухвалення стратегії реформування охорони праці в Україні, збільшення кількості робочих місць, стимулювання молоді до роботи в Україні замість пошуків за кордоном.
Також активісти очікують, що зміна влади призведе до змін у сфері захисту та охорони праці.
Раніше анонсувалося, що участь в акції до Дня праці візьмуть близько двох тисяч осіб.
Джерело: Укрінформ