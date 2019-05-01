На першотравневий мітинг у Києві прийшло 200 людей



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Фото: Facebook Сергій Капліна

Учасників мітингу в 10 раз менше заявленої кількості

Близько 200 представників Київської міської ради профспілок мітингують під Українським домом до Дня праці.

Активісти тримають в руках прапори з символікою Київської міської ради профспілок та одягнуті у жовті кепки з такою ж символікою профспілок.

Правопорядок під час акції забезпечують працівники поліції.

На мітинг прибув перший заступник голови Комітету ВР з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Сергій Каплін.

Учасники акції вимагають ухвалення стратегії реформування охорони праці в Україні, збільшення кількості робочих місць, стимулювання молоді до роботи в Україні замість пошуків за кордоном.

Також активісти очікують, що зміна влади призведе до змін у сфері захисту та охорони праці.

Раніше анонсувалося, що участь в акції до Дня праці візьмуть близько двох тисяч осіб.

Джерело: Укрінформ