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    Суспільство

    На першотравневий мітинг у Києві прийшло 200 людей

    • Розсилка
    На першотравневий мітинг у Києві прийшло 200 людей
    Фото: Facebook Сергій Капліна

    Учасників мітингу в 10 раз менше заявленої кількості

    Близько 200 представників Київської міської ради профспілок мітингують під Українським домом до Дня праці.

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    Активісти тримають в руках прапори з символікою Київської міської ради профспілок та одягнуті у жовті кепки з такою ж символікою профспілок.

    Правопорядок під час акції забезпечують працівники поліції.

    На мітинг прибув перший заступник голови Комітету ВР з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Сергій Каплін.

    Учасники акції вимагають ухвалення стратегії реформування охорони праці в Україні, збільшення кількості робочих місць, стимулювання молоді до роботи в Україні замість пошуків за кордоном.

    Також активісти очікують, що зміна влади призведе до змін у сфері захисту та охорони праці.

    Раніше анонсувалося, що участь в акції до Дня праці візьмуть близько двох тисяч осіб.

    Джерело: Укрінформ

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