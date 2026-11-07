Верховний Суд остаточно вирішив долю монастиря УПЦ МП на Тернопільщині

Суд підтвердив право держави на комплекс історичних споруд загальною площею понад 3,2 тис. кв. м

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду відхилив скаргу Свято-Богоявленського жіночого монастиря Тернопільської єпархії УПЦ у справі про повернення державі комплексу споруд Богоявленського монастиря в Кременці. Рішення попередніх судових інстанцій залишилися чинними. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на постанову Верховного Суду.

Йдеться про комплекс будівель на вулиці Дубенській, 2 у Кременці Тернопільської області. До нього входять Богоявленський собор 1760 року, корпус келій того ж року та дзвіниця XX століття. Загальна площа нерухомості становить 3218 кв. м. Комплекс має статус пам’ятки архітектури національного значення.

Постанову у справі № 921/619/23 Верховний Суд ухвалив 13 жовтня 2026 року. Суд відхилив скаргу монастиря та залишив без змін рішення Господарського суду Тернопільської області від 24 липня 2025 року і постанову Західного апеляційного господарського суду від 6 травня 2026 року. Ними релігійну організацію зобов’язали повернути майно Кременецько-Почаївському державному історико-архітектурному заповіднику.

Чому виник спір за монастир

Позов заповідник подав у вересні 2023 року після завершення договору безоплатного користування державним майном. Документ №5 уклали 3 вересня 2018 року строком на п’ять років. Після завершення його дії монастир не повернув будівлі заповіднику.

Релігійна організація подала зустрічний позов і просила визнати договір недійсним. Однак суди відмовили в задоволенні цих вимог. Верховний Суд погодився з висновками попередніх інстанцій: комплекс є державною власністю, а монастир не має належних правових підстав для подальшого користування ним. Зокрема, договір безоплатного користування уклали на п’ять років без нотаріального посвідчення, якого вимагало законодавство.

Водночас у постанові є важливе уточнення щодо подальшого перебування монахинь у будівлях. Верховний Суд наголосив, що в межах цієї справи суди не розглядали позову про виселення черниць із житлових приміщень – келій. Предметом спору було повернення державного майнового комплексу заповіднику. Суд першої інстанції також відмовив у частині вимог заповідника про звільнення зайнятих приміщень і підписання акта приймання-передачі.

Рішення Верховного Суду остаточно підтвердило обов’язок монастиря повернути державі комплекс споруд. Водночас його не можна трактувати як окреме судове рішення про виселення монахинь із келій.

Постанова набрала законної сили з моменту ухвалення та оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, у вересні 2023 року на територію Богоявленського жіночого монастиря в Кременці прийшла комісія заповідника в супроводі поліції. Тоді питання подальшого користування будівлями загострилося через завершення договору, укладеного з релігійною організацією у 2018 році.