Яке релігійне свято відзначається 8 листопада 2025: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Яке релігійне свято відзначається 8 листопада 2025: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 8 листопада в церковному календарі – Собор Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних

8 листопада православна церква вшановує Собор Архістратига Михаїла та всіх Небесних Сил безтілесних. Це одне з найбільш шанованих свят, присвячене покровителю воїнів і захиснику душ.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 8 листопада 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

Собор Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних

Яке релігійне свято відзначається 8 листопада 2025: традиції та молитва фото 1

8 листопада православна церква відзначає велике свято – Собор Архістратига Михаїла. 

  • Що означає «Собор»: Слово «Собор» означає зібрання, тобто вшанування не лише Архангела Михаїла, а й усіх дев'яти ангельських чинів (Престоли, Господства, Сили, Влади, Начала, Архангели, Ангели, Херувими, Серафими), які разом складають Небесні Сили.
  • Архангел Михаїл: Він є головним вождем (архістратигом) Небесного воїнства, який очолив боротьбу проти гордого сатани та його занепалих ангелів. Він вважається захисником людських душ, воїнів та покровителем багатьох міст, включно з Києвом.
  • Дата: Встановлення свята припадає на IV століття, коли на Помісному Лаодикійському соборі було ухвалено шанувати всіх ангелів на чолі з Михаїлом. Воно припадає на дев'ятий місяць після березня (який був початком року), що символізує дев'ять ангельських чинів.

Молитви дня

О, великий Архістратиже Божий, Михаїле! Переможче демонів, охоронитель рабів Божих (імена)! Захисти нас від усіх ворогів видимих і невидимих, і не дай нам загинути в злих гріхах наших, але укріпи нас у вірі. Виблагай нам у Бога милість і допомогу в боротьбі зі спокусами. Будь нам вірним поборником і рятівником у день Страшного Суду.

Амінь

Народні вірування та прикмети

У народі цей день відомий як «Михайлів день». Вважалося, що саме з Михайлового дня починаються справжні морози.

  • Якщо день видався сонячним і теплим – чекайте сніжної, але м'якої зими.
  • Якщо на дорогах ожеледь – така погода протримається ще довго.
  • Якщо на дубах залишилося багато жолудів – це віщує м'яку зиму.

Якщо вранці густий туман – до тепла.

Не можна сваритися, працювати фізично, а також різати щось гострим (ножем, сокирою) – щоб не образити Архангела Михаїла.

Не варто відмовляти в допомозі, особливо тим, хто просить у храмі.

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
