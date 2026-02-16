На Полтавщині через негоду десятки сіл залишилися без світла

На місцях триває відкачування води, енергетики працюють над відновленням електропостачання

У Полтавській області через інтенсивні опади та сильний вітер зафіксовано підтоплення в громадах і перебої з електропостачанням. Без світла залишилися 69 населених пунктів. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, пише «Главком».

Вода затопила окремі ділянки доріг, що ускладнило рух транспорту, подекуди постраждали приватні домоволодіння. Загалом надійшло близько 260 звернень щодо підтоплень, найбільше – від жителів Полтави. Усі заявки наразі опрацьовуються.

«Прошу громади максимально задіяти власну техніку та ресурси. Підрозділи ДСНС мають бути зосереджені насамперед на критичних випадках, коли йдеться про безпеку та життя людей», – додав він.

Через очікуване зниження температури всі служби приведені у повну готовність до можливого ускладнення погодних умов і утворення ожеледиці.

Як повідомлялось, різке потепління, затяжні дощі та масове танення снігу спричинили масштабні підтоплення у кількох регіонах України.

У понеділок, 16 лютого 2026 року, ситуація залишається напруженою: вода заходить у житлові будинки, затоплює вулиці міст та блокує транспортне сполучення. Найбільше постраждали Донеччина, Луганщина, Харківщина та Миколаївщина

До слова, вийшла з берегів річка Вись, що на Кіровоградщині. Рух автомобілів дорогою Слободка – Красний Хутір – Кобилянка в напрямку Надлака обмежили. Об’їзд організовано через села Ямпіль і Ярошівка.