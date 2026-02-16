Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

На Полтавщині через негоду десятки сіл залишилися без світла

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
На Полтавщині через негоду десятки сіл залишилися без світла
Без світла залишилися 69 населених пунктів
фото з відкритих джерел

На місцях триває відкачування води, енергетики працюють над відновленням електропостачання

У Полтавській області через інтенсивні опади та сильний вітер зафіксовано підтоплення в громадах і перебої з електропостачанням. Без світла залишилися 69 населених пунктів. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, пише «Главком».

Вода затопила окремі ділянки доріг, що ускладнило рух транспорту, подекуди постраждали приватні домоволодіння. Загалом надійшло близько 260 звернень щодо підтоплень, найбільше – від жителів Полтави. Усі заявки наразі опрацьовуються.

На місцях триває відкачування води, енергетики працюють над відновленням електропостачання. 

«Прошу громади максимально задіяти власну техніку та ресурси. Підрозділи ДСНС мають бути зосереджені насамперед на критичних випадках, коли йдеться про безпеку та життя людей», – додав він.

Через очікуване зниження температури всі служби приведені у повну готовність до можливого ускладнення погодних умов і утворення ожеледиці.

Як повідомлялось, різке потепління, затяжні дощі та масове танення снігу спричинили масштабні підтоплення у кількох регіонах України.

У понеділок, 16 лютого 2026 року, ситуація залишається напруженою: вода заходить у житлові будинки, затоплює вулиці міст та блокує транспортне сполучення. Найбільше постраждали Донеччина, Луганщина, Харківщина та Миколаївщина

До слова, вийшла з берегів річка Вись, що на Кіровоградщині. Рух автомобілів дорогою Слободка – Красний Хутір – Кобилянка в напрямку Надлака обмежили. Об’їзд організовано через села Ямпіль і Ярошівка.

Читайте також:

Теги: негода Полтавщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олександр Куліш та його дружина Людмила Куліш заперечують обвинувачення
У Кременчуці поліція розслідує справу через звинувачення керівника школи танців у розбещенні дітей
27 сiчня, 21:28
СБУ затримала корегувальника обстрілів Полтавщини: що відомо
СБУ затримала корегувальника обстрілів Полтавщини: що відомо
27 сiчня, 13:41
Фігуристка Ангеліна Синькевич з Одеси станцювала на ковзанах біля театру
Фігуристка з Одеси покаталася на ковзанах посеред міста (відео)
29 сiчня, 18:07
Унаслідок ворожих ударів ніхто не постраждав
Окупанти атакували об'єкти «Нафтогазу» на Полтавщині та Сумщині
9 лютого, 15:49
Тала вода та зливи спричинили масові підтоплення в регіонах
Негода накрила центр України: підтоплення фіксують у кількох областях
Вчора, 18:58
Вулиці Києва перетворилися на ковзанку, пересуватися якою небезпечно
Депутат Київради зламав хребет через ожеледицю в столиці
20 сiчня, 12:26
Тротуари на столичній Оболоні подекуди нагадують ковзанку з очищеними від криги острівками
Туман та ожеледиця. Синоптики попередили про негоду 28 січня: де очікувати
27 сiчня, 16:09
Синоптики наголошують, що погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту
Небезпечні метеорологічні явища накрили низку регіонів: перелік областей
4 лютого, 09:14
Патрульні провели з чоловіком роз’яснювальну бесіду, наголосили про заборону викидати сніг на проїжджу частину
У Києві правоохоронці покарали чоловіка за те, що розчищав сніг
7 лютого, 18:15

Суспільство

17 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
На Полтавщині через негоду десятки сіл залишилися без світла
На Полтавщині через негоду десятки сіл залишилися без світла
Допомога енергосектору України: генератори, кошти та техніка надходять з усього світу
Допомога енергосектору України: генератори, кошти та техніка надходять з усього світу
Яке релігійне свято відзначається 17 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 17 лютого 2026: традиції та молитва
Уряд посилює охорону в закладах освіти через нові загрози: що зміниться
Уряд посилює охорону в закладах освіти через нові загрози: що зміниться
Кожен третій українець отримує посилки з-за кордону, 82% не підтримують ПДВ на відправлення – соцопитування
Кожен третій українець отримує посилки з-за кордону, 82% не підтримують ПДВ на відправлення – соцопитування

Новини

Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
Вчора, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
Вчора, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
Вчора, 20:04
Негода накрила центр України: підтоплення фіксують у кількох областях
Вчора, 18:58
Керівники штабів оборони Німеччини та Британії вимагають негайно озброїти Європу
Вчора, 18:26
Дональд Трамп подав до суду на Гарвардський університет
Вчора, 18:02

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua