Негода в Україні: через різку відлигу під воду пішли Краматорськ, Луганськ та Харківщина
Різке потепління, затяжні дощі та масове танення снігу спричинили масштабні підтоплення у кількох регіонах України. У понеділок, 16 лютого 2026 року, ситуація залишається напруженою: вода заходить у житлові будинки, затоплює вулиці міст та блокує транспортне сполучення. Найбільше постраждали Донеччина, Луганщина, Харківщина та Миколаївщина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.
У Краматорську ситуація набула критичного характеру через вихід із берегів річки Біленької.
У руслі річки утворився затор із дерев та гілля, що заблокував течію.
Волонтер Богдан Зуяков повідомив про героїчний вчинок місцевого жителя Юрія, який у крижаній воді власноруч розібрав завал. Після розчищення русла вода почала спадати.
Слов’янськ: Місто також потерпає від великої води – затоплено приватний сектор, двори та підвали будинків.
В окупованому Луганську відлига перетворила вулиці на річки. Місцева «влада» іронізує, називаючи це «Венецією», проте мешканцям не до жартів.
Найгірша ситуація на вулицях Херсонській, Леніна та в районі заводу ОР. Сніг, який не прибирали протягом зими, почав стрімко танути, а занедбана зливова каналізація не впоралася з об'ємом води. Рівень затоплення сягає кількох десятків сантиметрів.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про підтоплення в Ізюмському, Берестинському та Харківському районах.
Мер Лозової Сергій Зеленський розповів, що через загрозу затоплення будинків біля Орільського водосховища довелося екскаваторами терміново проривати відвідні канали. Такого паводка тут не бачили останні 8 років.
Харків завжди був вразливим до повеней. Найбільш руйнівні паводки фіксували у 1853 та 1877 роках, а за радянських часів – у 1970 та 1977 роках, коли кучугури снігу сягали кількох метрів.
Негода дісталася і півдня. На Миколаївщині підтоплено 49 присадибних ділянок у 17 населених пунктах. До ліквідації задіяно 25 рятувальників, 14 одиниць техніки та 9 мотопомп.
Найважче у с. Кумарі Первомайського району, де вода все ще тримається в житлових будинках.
Нагадаємо, через погіршення погодних умов в Україні дорожні служби працюють у посиленому режимі.
