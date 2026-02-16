Негода в Україні: через різку відлигу під воду пішли Краматорськ, Луганськ та Харківщина

Різке потепління, затяжні дощі та масове танення снігу спричинили масштабні підтоплення у кількох регіонах України. У понеділок, 16 лютого 2026 року, ситуація залишається напруженою: вода заходить у житлові будинки, затоплює вулиці міст та блокує транспортне сполучення. Найбільше постраждали Донеччина, Луганщина, Харківщина та Миколаївщина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

У Краматорську ситуація набула критичного характеру через вихід із берегів річки Біленької.

фото: соцмережі

У руслі річки утворився затор із дерев та гілля, що заблокував течію.

Волонтер Богдан Зуяков повідомив про героїчний вчинок місцевого жителя Юрія, який у крижаній воді власноруч розібрав завал. Після розчищення русла вода почала спадати.

Слов’янськ: Місто також потерпає від великої води – затоплено приватний сектор, двори та підвали будинків.

В окупованому Луганську відлига перетворила вулиці на річки. Місцева «влада» іронізує, називаючи це «Венецією», проте мешканцям не до жартів.

соцмережі

Найгірша ситуація на вулицях Херсонській, Леніна та в районі заводу ОР. Сніг, який не прибирали протягом зими, почав стрімко танути, а занедбана зливова каналізація не впоралася з об'ємом води. Рівень затоплення сягає кількох десятків сантиметрів.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про підтоплення в Ізюмському, Берестинському та Харківському районах.

фото: Харківська ОВА

фото: Харківська ОВА

фото: Харківська ОВА

Мер Лозової Сергій Зеленський розповів, що через загрозу затоплення будинків біля Орільського водосховища довелося екскаваторами терміново проривати відвідні канали. Такого паводка тут не бачили останні 8 років.

Харків завжди був вразливим до повеней. Найбільш руйнівні паводки фіксували у 1853 та 1877 роках, а за радянських часів – у 1970 та 1977 роках, коли кучугури снігу сягали кількох метрів.

Негода дісталася і півдня. На Миколаївщині підтоплено 49 присадибних ділянок у 17 населених пунктах. До ліквідації задіяно 25 рятувальників, 14 одиниць техніки та 9 мотопомп.

фото: ДСНС Миколаївщини

фото: ДСНС Миколаївщини

Найважче у с. Кумарі Первомайського району, де вода все ще тримається в житлових будинках.

Нагадаємо, через погіршення погодних умов в Україні дорожні служби працюють у посиленому режимі.