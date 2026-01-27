У Кременчуці поліція розслідує справу через звинувачення керівника школи танців у розбещенні дітей

Керівник школи танців подав заяву про наклеп через звинувачення у розбещенні учениць

На Полтавщині керівника школи танців «Сузір'я» Олександра Куліша звинувачують у розбещенні неповнолітніх. У зв'язку із цим Кременчуцька окружна прокуратура розпочала кримінальне провадження. Про деталі справи розповів очільник прокуратури Олег Балаєв в коментарі «УП. Життя», передає «Главком».

Що відомо про обвинувачення керівника школи танців «Сузір'я» Олександра Куліша

Відомо, що про ймовірне розбещення дітей у школі танців «Сузір'я» завили анонімно. Про ці звинувачення стало відомо із сайту, де мешканці Кременчука стверджують, що їхні діти піддавалися сексуальному насильству зі сторони керівника школи Олександра Куліша.

На сайті зазначені розповіді дівчат, які ходили на заняття у школу «Сузір'я». «Я маю розповісти свою історію, попередити кременчужан, аби не водили туди своїх дітей, допоки «Сузірʼям» залишається керувати подружжя Кулішів! Ми не знаємо, чи продовжує мати п*дофіл доступ до дітей, хоча він вже давно є людиною похилого віку!» – йдеться на сайті.

Також одна з вихованців школи поділилася історією домагань зі сторони керівника. Зараз їй 30 років, але на той момент їй було лише вісім років. «Моя історія була звичайною і типовою для багатьох дівчат з тих, хто навчався в «Сузірʼї» – тренер Олександр Куліш по одній викликав дівчат до себе в кабінет і закривався з ними. Зі мною це теж сталось», – йдеться у повідомленні. Також на сайті з'являються ще більше історій учениць школи, які заявляють про розпусні дії кервника закладу.

Крім сайту про подібні випадки місцеві мешканці Кременчука розповідали у соцмережах. «Він мене та весь колектив неодноразово бив. На скарги батькам він завжди якось їм замилював очі. Врешті-решт мене перевели до іншої секції», – розповіла учениці школи.

Реакція Олександра Куліша та його дружини на звинувачення

Водночас Олександр Куліш та його дружина Людмила Куліш заперечують ці обвинувачення. У прокуратурі повідомили, що чоловік написав заяву до поліції про наклеп. А Людмила Куліш у соцмережах стверджує, що її чоловік ніколи не працював із маленькими дітьми.

«Він ніколи не займався з дітьми, а тільки з дорослими (...) І взагалі, за довгі роки праці більше 1000 учнів було і є в колективі. І якщо серед такої кількості є невдоволених хоч 100, то це нормально: немає ідеальних колективів і ідеальних тренерів!» – написала жінка. Проте, як стверджують учениці школи, до старшої групи школи потрапляли також дівчата 10-11 років.

Що кажуть у прокуратурі про скандал навколо школи «Сузір'я»

Стосовно справи зі звинуваченнями Олександра Куліша прокуратура розпочала кримінальне провадження. «За частиною другою статті 156 Кримінального кодексу України (розбещення неповнолітніх – ред.) відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань, після чого розпочали досудове розслідування», – повідомив очільник прокуратури Олег Балаєв.

Також правоохоронці закликали звертатися свідків та постраждалих до Кременчуцької окружної прокуратури напряму або до Кременчуцького районного управління поліції.

