Фігуристка з Одеси покаталася на ковзанах посеред міста (відео)

Деякі тротуари в Одесі через морози вкрила ожеледиця

Спортсменка та тренерка з фігурного катання Ангеліна Синькевич підкорила мережу своїми виступами на льоду на вулицях Одеси. Адже тротуари та дороги міста через ожеледицю перетворилися на ковзанку. Про це пише «Главком» із посиланням на допис фігуристки.

На першому відео Ангеліна Синькевич показала, як вона катається на ковзанах прямо на одній з набережних Одеси, яку покрило льодом. Через сильні хвилі та люті морози набережна перетворилася на справжню ковзанку.

Також дівчина станцювала на ковзанах біля Одеського національного академічного театру опери та балету. Весь тротуар біля театру вкрила ожеледиця.

Ще одне своє відео з катанням на вулиці Одеси дівчина підписала так: «З такою погодою в Одесі без досвіду катання на ковзанах не обійтися». До слова, на більшості свої відео Ангеліна Синькевич з’являється у яскравих костюмах без верхнього одягу, враховуючи сильний мороз на вулиці.

Раніше «Главком» писав про те, що у соцмережах набирає популярності відео з Житомира, на якому дівчина катається на ковзанах просто посеред вулиці. На кадрах видно, як вона впевнено рухається пішохідною зоною, виконує кілька елементів і влаштовує імпровізоване льодове шоу просто неба.

Незвичні кадри стали можливими через погодні умови, оскільки у місті тримається морозна погода, напередодні пройшов дощ, а зниження температури призвело до того, що тротуари вкрилися суцільною кригою. Фактично пішохідні доріжки перетворилися на ковзанку.