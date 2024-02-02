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Суд ООН частково став на сторону України у позові проти РФ щодо геноциду

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Суд ООН частково став на сторону України у позові проти РФ щодо геноциду
На розгляд переходить лише твердження про те, що Росія безпідставно звинуватила Україні у неіснуючому геноциді
фото з відкритих джерел

Позов України проти РФ частково пройшов стадію юрисдикції та переходить на стадію розгляду по суті

Міжнародний суд відхилив частину заперечень РФ щодо позову України про порушення російською державою конвенції про заборону геноциду і продовжить розгляд справи із меншим обсягом українських звинувачень. Про це повідомляє кореспондент «Європейської правди».

Президентка Міжнародного суду ООН Джоан Доног’ю оголосила про те, що позов України проти РФ частково пройшов стадію юрисдикції та переходить на стадію розгляду по суті.

Ця справа, була ініційована Києвом ще в лютому 2022 року. Україна тоді звинуватила Росію у безпідставному використанні звинувачень у нібито «геноциді народів Донбасу» для того, щоби обгрунтувати своє протиправне повномасштабне вторгнення до України. Позиція України ґрунтувалася на численних заявах Путіна та інших керівників РФ, які ще з 2014 року, я особливо у лютому 2022 року робили публічні заяви про нібито «геноцид» з боку України.

Президентка Міжнародного суду ООН Джоан Доног’ю оголосила про відхилення 5 з 6 заперечень, які заявила Російська федерація, та про часткове відхилення 6-го заперечення.

РФ, зокрема, намагалася довести, що насправді між Україною та Росією взагалі нема суперечки; що Україна вчиняла геноцид і не може подавати до суду; що Україна змінює позицію, зловживає правом тощо. Ці заяви Росії визнані необгрунтованими.

«Чітко ясно: Росія знала, що Україна заперечувала звинувачення на свою адресу (щодо вчинення так званого «геноциду» на Донбасі)», – заявила зокрема президентка Міжнародного суду ООН.

Суд, утім, на вимогу РФ відмовився розглядати українські позовні вимоги щодо незаконності визнання так званих «ЛНР» та «ДНР» та початку війни на основі неправдивих звинувачень у геноциді, бо ті на думку Суду не стосуються конвенції про геноцид.

На розгляд по суті переходить лише твердження України про те, що Росія безпідставно звинуватила Україні у неіснуючому геноциді, яке безпосередньо може порушувати конвенцію про геноцид. Це імовірно змусить українську юридичну команду також скоригувати позовну позицію, бо основні вимоги ґрунтувалися на пунктах, які суд не розглядатиме.

Необхідно підкреслити, що це рішення не є рішенням по суті, однак відкриває дорогу для подальшого розгляду.

Зауважимо, що Міжнародний суд виніс це рішення за два дні після рішення по суті щодо іншої справи, де більшість вимог України були відхилені, хоч Росію і визнали порушником міжнародного права. Йдеться про звинувачення щодо дискримінації в Криму, де Суд знайшов порушення лише щодо освіти українською мовою та стосовно звинувачень України на адресу РФ щодо фінансування тероризму.

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Теги: Міжнародний суд ООН суд росія війна геноцид

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