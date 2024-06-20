В одній із областей будуть змінені правила пересування у комендантську годину

У комендантську годину, власник перепустки зможе пересуватися як на транспорті, так і пішки

Нові перепустки матимуть унікальний QR-код та більше ступенів захисту

У Рівненській області будуть оновлені перепустки, які дозволяли пересуватись під час комендантської години.

Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль у Telegram.

За його словами, було проведено низку консультацій з силовими структурами. Після чого вирішено замінити дозволи старого зразка. Вони вже втратили чинність.

Нові перепустки матимуть унікальний QR-код та більше ступенів захисту.

Коваль зауважив, що ключова відмінність – новий дозвіл буде не на автівку, як раніше, а на конкретну людину. Таким чином, у комендантську годину, власник перепустки зможе пересуватися як на транспорті, так і пішки.

Чинною вона буде лише при наявності документа, що посвідчує особу.

Як повідомлялося, по всій території Херсонської області було скорочено тривалість комендантської години. Таке рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області 22 березня 2024 року.