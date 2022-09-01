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На сході прогнозуються дощі: якою буде погода 1 вересня

Альона Боженко
glavcom.ua
На сході прогнозуються дощі: якою буде погода 1 вересня
Прогноз погоди на 1 вересня
фото ілюстративне

У Києві 1 вересня буде сухо

Погода в Україні у четвер, 1 вересня, буде переважно сухою та теплою. На півдні та сході очікують дощі з грозами. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

За прогнозами синоптиків, 1 вересня в країні буде мінливо хмарна погода. У південних, південно-східних областях, вдень місцями прогнозується невеликий короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. 

На заході, півночі і в деяких центральних областях навіть стане прохолодно, стовпчик термометра показуватиме +19...+21 градус. На решті території країни очікується комфортна температура в межах +22...+26, місцями на півдні та сході буде до +28.

У Києві 1 вересня буде сухо. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі +12...+14, вдень +21...+23.

На сході прогнозуються дощі: якою буде погода 1 вересня фото 1

Нагадаємо, вересень для українців розпочнеться з похолодання. Втім, температура повітря поступово підніматиметься. Однак опадів у першій декаді місяця практично не очікується. 

Теги: прогноз погоди спека дощ

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