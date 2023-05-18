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На українців чекає майже літня спека: прогноз погоди на 18 травня

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
На українців чекає майже літня спека: прогноз погоди на 18 травня
Удень температура становитиме 22-27°
фото: glavcom.ua

Місцями очікуються дощі та грози

У західних областях 18 травн буде хмарно з проясненнями, підуть невеликі короткочасні дощі, місцями очікуються грози. На решті території – мінлива хмарність, без опадів. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вітер пануватиме південно-східний із переходом у південній та східній частинах на північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 10-15°, у східних областях – 7-12°. Удень прогріється до 22-27°, на Закарпатті та Прикарпатті – 16-21°.

На українців чекає майже літня спека: прогноз погоди на 18 травня фото 1
інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області сьогодні також прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер пануватиме південно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі становитиме 10-15°, вдень сягне 22-27°. У Києві вночі очікується 11-13°, а вдень – 24-26°.

Теги: прогноз погоди спека дощ гроза

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