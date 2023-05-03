Головна Світ Соціум
search button user button menu button

ООН попередила про загрозливе явище: що чекає людство

glavcom.ua
ООН попередила про загрозливе явище: що чекає людство
За словами ООН, на людство чекає рекордна спека
фото: Associated Press

Цьогоріч існує висока ймовірність проявів кліматичного явища під назвою Ель-Ніньйо

Всесвітня метеорологічна організація заявила, що метеорологічне явище Ель-Ніньйо спричинить підвищення температур на планеті до нових теплових рекордів. Про це повідомляє The Guardian.

«Це змінить погодні та кліматичні моделі в усьому світі», — сказав журналістам у Женеві Вілфран Муфума Окіа, голова регіонального відділу прогнозування клімату ВМО.

Ель-Ніньйо є природним кліматичним явищем, яке зазвичай пов’язане зі збільшенням спеки в усьому світі, а також посухою в деяких частинах світу та сильними дощами в інших місцях, востаннє його фіксували у 2018-19 роках.

У 2020 році світ постраждав від надзвичайно тривалої Ла-Нінья – протилежності Ель-Ніньйо, яка супроводжується похолоданням і яка закінчилася на початку цього року, поступившись місцем нинішнім нейтральним умовам.

ООН заявила, що останні вісім років були найтеплішими за всю історію, попри те, що ефект охолодження Ла-Ніньї тривав майже половину цього періоду. Без цього погодного явища ситуація з потеплінням могла б бути ще гіршою.

Ла-Нінья «діяла як тимчасове гальмо для підвищення глобальної температури», — сказав у заяві глава ВМО Петтері Таалас. Тепер, за його словами, «світ повинен підготуватися до розвитку Ель-Ніньйо».

За його словами, очікуване потепління клімату «швидше за все призведе до нового сплеску глобального нагрівання та збільшить шанси побити температурні рекорди».

На даному етапі немає жодних ознак сили чи тривалості наближення Ель-Ніньйо. Останній його прояв вважався дуже слабким, але попередній, між 2014 і 2016 роками, став одним з найсильніших за всю історію, що мало жахливі наслідки.

У ВМО зазначили, що 2016 рік був «найтеплішим роком за всю історію спостережень через подвійний удар дуже потужної події Ель-Ніньйо та спричиненого людиною потепління через парникові гази».

Оскільки вплив Ель-Ніньйо на глобальну температуру зазвичай проявляється через рік після його появи, вплив, ймовірно, буде найбільш очевидним у 2024 році, йдеться в повідомленні.

«Ми очікуємо, що в найближчі два роки буде серйозне підвищення глобальних температур», — сказав Окіа.

Нагадаємо, Війна Росії з Україною може призвести до того, що температура підніметься далеко за межі рівня 1,5 градуса і прискорить глобальне потепління.

Читайте також:

Теги: екологія спека клімат ООН

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Екологія також страждає через російську агресію
У Чорному морі масово гинуть дельфіни: еколог назвав причину
1 травня, 17:32
Туреччина готова допомогти ООН будь-якими зусиллями для припинення російсько-української війни
Ердоган провів телефонну розмову з Генсеком ООН: деталі
29 квiтня, 04:30
Лише у 12% цілей та завдань ООН держави світу показали достатній прогрес
ООН визнала, що провалила «порятунок світу». Гутерріш зробив гучну заяву
28 квiтня, 22:37
122 члени Генасамблеї підтримали резолюцію
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про співпрацю з Радою Європи попри заперечення РФ
27 квiтня, 06:37
21 квітня Польща відновила транзит української сільськогосподарської продукції до Європи
ООН готова допомогти ЄС вирішити проблему з залишком українського зерна – Politico
26 квiтня, 09:43
Пожежу на нафтобазі в Калинівці у березні минулого року гасили п'ять діб
Екологічний злочин росіян під Києвом. Що відбується на місці знищеної нафтобази через рік (фото)
25 квiтня, 11:41
РФ не отримає позицій у критичних органах ООН
Через свою агресію Росія програла вибори до трьох органів ООН
8 квiтня, 12:46
Екологи вважають, що ініціатива парламентарів несе загрозу для зоопарків, дендропарків й інших штучних об’єктів природно-заповідного фонду
Парламент змінює процедуру створення парків і зоопарків. Навіщо? законотворчість
8 квiтня, 10:33
Скільки українців загинули через агресію РФ у березні: дані ООН
Скільки українців загинули через агресію РФ у березні: дані ООН
4 квiтня, 04:58

Соціум

ООН попередила про загрозливе явище: що чекає людство
ООН попередила про загрозливе явище: що чекає людство
«Коли знесемо Банкову?»: пропагандисти в істериці через атаку на Кремль
«Коли знесемо Банкову?»: пропагандисти в істериці через атаку на Кремль
У Молдові під посольством Росії протестували журналісти (фото)
У Молдові під посольством Росії протестували журналісти (фото)
Атака на Кремль: у мережу потрапив момент влучання (відео)
Атака на Кремль: у мережу потрапив момент влучання (відео)
Москва заборонила запускати безпілотники після атаки на Кремль
Москва заборонила запускати безпілотники після атаки на Кремль
Росія заявила, що ЗСУ намагалися вночі вдарити по Кремлю (відео)
Росія заявила, що ЗСУ намагалися вночі вдарити по Кремлю (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
11K
Зміни у роботі військово-лікарських комісій. Рада ухвалила закони
6555
Анастасія Радіна: Міноборони перейшло від закупок яєць за 170 грн до яблук по 51 грн
6046
Нічний терор: стало відомо, чим окупанти атакували Київ
5822
Росія заявила про атаку ЗСУ на військовий аеродром у Брянській області
3212
Борець із лісовою мафією: як депутати висміяли ініціативу Тищенка
3139
В Україні змінюється порядок надання відпусток. Рада підтримала закон

Новини

На Харківщині фермер розробив безпілотник для розмінування полів (відео)
Сьогодні, 16:36
Нічна атака на Україну: ЗСУ назвали кількість знищених «Шахедів»
Сьогодні, 07:36
СБУ заявила про розкриття схеми фінансування «ДНР» на понад 50 млн грн: деталі
Вчора, 16:46
Герой «Азовсталі» передав 1,8 млн грн на лікування побратима в свій день народження
Вчора, 14:23
Ображали та погрожували: нові деталі побиття жінок у Коростені
1 травня, 15:49
ЗСУ влаштують окупантам «танкову карусель»: що чекає на росіян у Бахмуті
1 травня, 13:41

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту