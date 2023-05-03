ООН попередила про загрозливе явище: що чекає людство

Цьогоріч існує висока ймовірність проявів кліматичного явища під назвою Ель-Ніньйо

Всесвітня метеорологічна організація заявила, що метеорологічне явище Ель-Ніньйо спричинить підвищення температур на планеті до нових теплових рекордів. Про це повідомляє The Guardian.

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«Це змінить погодні та кліматичні моделі в усьому світі», — сказав журналістам у Женеві Вілфран Муфума Окіа, голова регіонального відділу прогнозування клімату ВМО.

Ель-Ніньйо є природним кліматичним явищем, яке зазвичай пов’язане зі збільшенням спеки в усьому світі, а також посухою в деяких частинах світу та сильними дощами в інших місцях, востаннє його фіксували у 2018-19 роках.

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У 2020 році світ постраждав від надзвичайно тривалої Ла-Нінья – протилежності Ель-Ніньйо, яка супроводжується похолоданням і яка закінчилася на початку цього року, поступившись місцем нинішнім нейтральним умовам.

ООН заявила, що останні вісім років були найтеплішими за всю історію, попри те, що ефект охолодження Ла-Ніньї тривав майже половину цього періоду. Без цього погодного явища ситуація з потеплінням могла б бути ще гіршою.

Ла-Нінья «діяла як тимчасове гальмо для підвищення глобальної температури», — сказав у заяві глава ВМО Петтері Таалас. Тепер, за його словами, «світ повинен підготуватися до розвитку Ель-Ніньйо».

За його словами, очікуване потепління клімату «швидше за все призведе до нового сплеску глобального нагрівання та збільшить шанси побити температурні рекорди».

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На даному етапі немає жодних ознак сили чи тривалості наближення Ель-Ніньйо. Останній його прояв вважався дуже слабким, але попередній, між 2014 і 2016 роками, став одним з найсильніших за всю історію, що мало жахливі наслідки.

У ВМО зазначили, що 2016 рік був «найтеплішим роком за всю історію спостережень через подвійний удар дуже потужної події Ель-Ніньйо та спричиненого людиною потепління через парникові гази».

Оскільки вплив Ель-Ніньйо на глобальну температуру зазвичай проявляється через рік після його появи, вплив, ймовірно, буде найбільш очевидним у 2024 році, йдеться в повідомленні.

«Ми очікуємо, що в найближчі два роки буде серйозне підвищення глобальних температур», — сказав Окіа.

Нагадаємо, Війна Росії з Україною може призвести до того, що температура підніметься далеко за межі рівня 1,5 градуса і прискорить глобальне потепління.