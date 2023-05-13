Можливі короткочасні дощі: прогноз погоди на 13 травня

буде без опадів, лише подекуди можливі короткочасні дощі

Удень місцями температура повітря підвищиться до 23 градусів тепла

Майже по всій Україні в суботу 13 травня буде без опадів, лише подекуди можливі короткочасні дощі. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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В суботу в регіонах України буде мінлива хмарність. Дощів синоптики не прогнозують. Втім, невеликі опади можливі вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Вночі температура повітря становитиме 6-11° тепла. На узбережжі морів температура підвищиться до +9-14°.

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У більшості областей вдень повітря прогріється до +18-23°. На Закарпатті та Прикарпатті синоптики обіцяють до +19°. На високогір'ї Карпат вночі буде від 0 до +5° тепла, а вдень - 6-11°.

У Києві та області сьогодні також прогнозується мінлива хмарність і відсутність опадів.

Вітер переважатиме північно-східний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура по області вночі становитиме 1-6° тепла, на поверхні ґрунту утримуються заморозки 0-5°. Температура вдень – 9-14° тепла. У Києву вночі стовпчики термометра покажуть 4-6° тепла, а вдень прогріється до 11-13°.