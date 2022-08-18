Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

На війні загинула відома запорізька активістка

Надія Клочко
glavcom.ua
На війні загинула відома запорізька активістка
Юлія Чайка входила до запорізького осередку громадської організації «ДемСокира»
фото з відкритих джерел

Юлія Чайка загинула у ніч на 18 серпня

Активістка Юлія Чайка, яка входила до запорізького осередку «ДемСокири», загинула сьогодні вночі на фронті. Про це повідомили на сторінці громадської організації у Facebook.

«Юля була невгамовною. Юлю знали всі й Юля знала всіх. У повній відповідності до прізвища, Юля літала Запоріжжям і не було таких, хто б не обертався їй услід. Юля була живою. Юля постійно мала нові ідеї і працювала над ними, бо всесвіт був для неї недостатньо ідеальним, а Юля хотіла це виправити. І виправляла. Доки могла.

Юля була скаженою. Юлю не могло зупинити нічого. В принципі нічого. Коли Юля вважала щось правильним, вона просто робила це, не звертаючи увагу на жодні перепони. Навіть сьогодні її не зупинили – просто дали їй весь Всесвіт. І трохи тиші. Юлія Чайка зі запорізького осередку «ДемСокири» загинула сьогодні вночі на фронті», – йдеться у повідомленні.

4 фото
На весь екран

«Ти була справжньою. Мінливою, непередбачуваною, різкою, впертою, але завжди справжньою. Справжньою матір’ю, справжнім другом, справжнім воїном. Розумна, вродлива, балакуча, смішлива, позитивна», – згадує в соцмережі про Юлію лідер запорізького осередку «ДемСокири» Олександр Лебідь.

В Юлії залишився 8-річний син.

Про обставини загибелі жінки наразі не повідомляється.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що під Бахмутом загинув Павло Аронович Шверк. Стрілець був молодшим братом народного депутата Верховної Ради України VIII скликання від «Блоку Петра Порошенка» (БПП) Григорія Шверка. 

Також повідомлялося, що льотчик Антон Листопад, який був визнаний одним з кращих пілотів Збройних сил України, загинув на війні проти російських окупантів. Льотчику було 30 років.

Читайте також:

Теги: Демсокира Запоріжжя війна в Україні

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Загинув Гліб Бабіч — воїн і поет
Загинув відомий воїн і поет Гліб Бабіч
28 липня, 23:38
Історія Віталія Бартоша, який загинув у річницю свого весілля
Історія Віталія Бартоша, який загинув у річницю свого весілля країна героїв
5 серпня, 07:00
Антону Листопаду було 30 років
Загинув один із найкращих пілотів Збройних сил
14 серпня, 19:58

Суспільство

На війні загинула відома запорізька активістка
На війні загинула відома запорізька активістка
Радіобіолог пояснив, чому влада не зупинила Запорізьку АЕС на початку окупації
Радіобіолог пояснив, чому влада не зупинила Запорізьку АЕС на початку окупації
Супутник для ЗСУ: переваги для військових та важливі подробиці угоди
Супутник для ЗСУ: переваги для військових та важливі подробиці угоди
Військовий облік жінок: кому треба з'явитися у військкомат до 1 жовтня
Військовий облік жінок: кому треба з'явитися у військкомат до 1 жовтня
Чорнобильська АЕС знову може працювати з радіоактивними відходами
Чорнобильська АЕС знову може працювати з радіоактивними відходами
Притула розповів, куди пішли гроші, зібрані на «Байрактари» (відео) 
Притула розповів, куди пішли гроші, зібрані на «Байрактари» (відео) 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
139K
«Аж холоне кров». Ющенко показав вірш Павла Тичини без радянської цензури
80K
РФ знайшла нового «прем’єра» для окупованої частини Харківщини
61K
Британська розвідка розповіла, що не так із танками окупантів
36K
Зустріч Зеленського і Путіна. Кремль змінив позицію – ЗМІ 
29K
Росіяни влаштували пікет посольств США та Британії із цинічними вимогами (відео)
27K
Аналітики ISW пояснили, чому РФ намагається виставити удари по Криму терактами

Новини

Російські терористи на Запорізькій АЕС. Радіобіолог назвала найбільшу небезпеку
Сьогодні, 15:28
Одна людина загинула, є поранені: мер Миколаєва повідомив про наслідки обстрілу
Сьогодні, 14:27
У Миколаєві пролунали вибухи
Сьогодні, 13:31
Рашисти бояться контрнаступу ЗСУ на День Незалежності: розвідка (аудіо)
Сьогодні, 13:05
США передали Україні ракети, які створять проблеми для російських радарів
Сьогодні, 12:42
Найтрагічніша ніч для Харківщини: все про ракетні обстріли (фото, відео)
Сьогодні, 12:12

Прес-релізи

ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
15 серпня, 18:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту