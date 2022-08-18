На війні загинула відома запорізька активістка

Юлія Чайка загинула у ніч на 18 серпня

Активістка Юлія Чайка, яка входила до запорізького осередку «ДемСокири», загинула сьогодні вночі на фронті. Про це повідомили на сторінці громадської організації у Facebook.

«Юля була невгамовною. Юлю знали всі й Юля знала всіх. У повній відповідності до прізвища, Юля літала Запоріжжям і не було таких, хто б не обертався їй услід. Юля була живою. Юля постійно мала нові ідеї і працювала над ними, бо всесвіт був для неї недостатньо ідеальним, а Юля хотіла це виправити. І виправляла. Доки могла.

Юля була скаженою. Юлю не могло зупинити нічого. В принципі нічого. Коли Юля вважала щось правильним, вона просто робила це, не звертаючи увагу на жодні перепони. Навіть сьогодні її не зупинили – просто дали їй весь Всесвіт. І трохи тиші. Юлія Чайка зі запорізького осередку «ДемСокири» загинула сьогодні вночі на фронті», – йдеться у повідомленні.

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«Ти була справжньою. Мінливою, непередбачуваною, різкою, впертою, але завжди справжньою. Справжньою матір’ю, справжнім другом, справжнім воїном. Розумна, вродлива, балакуча, смішлива, позитивна», – згадує в соцмережі про Юлію лідер запорізького осередку «ДемСокири» Олександр Лебідь.

В Юлії залишився 8-річний син.

Про обставини загибелі жінки наразі не повідомляється.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що під Бахмутом загинув Павло Аронович Шверк. Стрілець був молодшим братом народного депутата Верховної Ради України VIII скликання від «Блоку Петра Порошенка» (БПП) Григорія Шверка.

Також повідомлялося, що льотчик Антон Листопад, який був визнаний одним з кращих пілотів Збройних сил України, загинув на війні проти російських окупантів. Льотчику було 30 років.