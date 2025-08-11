Головна Країна Суспільство
На війні загинув художник та військовий Давид Чичкан

Іванна Гончар
Іванна Гончар
фото: instagram/davidchichkan

Чоловіку було 39 років

На фронті загинув художник та військовий Давид Чичкан. Він отримав поранення 8 серпня під час відбиття штурму на Запорізькому напрямку. Наступного дня серце захисника зупинилось. Про смерть Чичкана повідомили його побратими, передає «Главком».

«Давид створював навколо себе унікальну атмосферу та швидко вмів знаходити підхід до людей будь-яких поглядів та систем моралі, залишаючись вірним власним переконанням. Вважав, що справжні анархісти мають ділити найважчі труднощі, що переживає їхній народ. Його загибель – величезна втрата для нас», – написали побратими Давида Чичкана.

 Давид Чичкан народився у 1986 році в Києві в родині художників – Іллі Чичкана та Тетяни Ілляхової. Сам себе називав «рисувальником» – його мистецтво поєднувало графіку, плакат, живопис, стріт-арт, перформанс і текст, створені насамперед для робітників і звичайних людей.

«Він завжди сумлінно підходив до будь-якої роботи, яку необхідно було зробити, ніколи не ховався за спинами інших чи за власний соціальний капітал. Завжди був щирим з людьми та ділився з побратимами та посестрами своїми глибокими думками щодо політики, етики та соціальної справедливості», – поділились побратими.

До слова, артист Клайпедського державного музичного театру українець Артем Ковбасинський, загинув на фронті.

Раніше повідомлялось, польський журналіст Кшиштоф Горжелак загинув в Україні, воюючи проти росіян. Йому було 45 років. 

