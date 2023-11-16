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У низці областей найближчими днями синоптики прогнозують до 15-20 см снігу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У низці областей найближчими днями синоптики прогнозують до 15-20 см снігу
На Прикарпатті сніг місцями до 20 см
фото ілюстративне

На дорогах можлива ожеледиця

Ближчими днями, за інформацією метеорологів, у більшості областей очікується зниження температури повітря та сніг. Про це повідомляє пресцентр ДСНС.

Так, 18 листопада в західних, Житомирській та Вінницькій областях можливе утворення снігового покриву до 5-10 см, а на Прикарпатті місцями до 20 см.

«20 листопада у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській і Запорізькій областях сніг може встелити землю на 10-15 см», – йдеться в повідомленні.

На дорогах можлива ожеледиця.

«Одягайтеся тепліше і переконайтесь, що ваші авто також підготовлені до ускладнення погодних умов! Просимо водіїв, хто цього ще не зробив, подбати про зміну літньої гуми на зимову! Дотримуйтесь ПДР і дистанції, наближаючись до пішохідних переходів – знижуйте швидкість і будьте максимально пильними!», – додали в ДСНС.

Раніше синоптикиня розповіла, чого чекати українцям взимку.

Теги: зима

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