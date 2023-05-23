У Казахстані досі нема українського посла? Про що варто нагадати нашим партнерам

Сергій Гайдай не кар'єрний дипломат? А Дархан Калетаєв?

Деякі вітчизняні ЗМІ поширили інформацію, нібито влада Казахстану не погодила призначення послом України в цій країні колишнього керівника Луганської ОВА Сергія Гайдая. Мовляв, казахстанське керівництво хоче бачити на цій посаді кар'єрного дипломата. Дехто навіть висловлює припущення, що за цим стоїть Москва, якій Сергій Гайдай дошкуляв на попередній посаді.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Не знаю, так це чи не так, бо жодних офіційних документів або заяв з цього приводу не було.

Просто хочу нагадати рідному МЗС України та ОП деякі подробиці біографії нинішнього посла Казахстану в Україні Дархана Калетаєва. Працював на різних посадах у державному комітеті Казахстану з національної політики, згодом міністерства освіти та культури, міністерства інформації та суспільної злагоди. Потім – в Адміністрації Президента, двічі був міністром, керівником канцелярії прем'єр-міністра і нарешті – першим заступником керівника Адміністрації Президента.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Після чого був призначений послом в Україні. Теж не кар'єрний дипломат, але Україна не заперечувала.

Отже в разі чого є про що нагадати казахстанським партнерам.