Данію та Німеччину з'єднає найдовший тунель у світі: деталі проєкту

Сегменти тунелю будуть розміщені на морському дні, а потім з'єднані разом

Протяжність Фемарнбельта становитиме 18 км

Під Балтійським морем між Данією та Німеччиною будують найдовший у світі збірний тунель Фемарнбельта. Споруда складатиметься з окремих елементів, як цеглини Lego. Про це повідомляє BBC, пише «Главком».

Зазначається, що протяжність Фемарнбельта становитиме 18 км, він стане найдовшим у світі збірним автомобільним та залізничним тунелем. Сегменти тунелю будуть розміщені на морському дні, а потім з'єднані разом.

Основний будівельний майданчик проєкту розташований біля північного входу в тунель, на узбережжі острова Лолланн на південному сході Данії. Об'єкт займає площу понад 500 гектарів і включає гавань і завод.

Вартість проєкту становить близько 7,4 мільярда євро

Для виготовлення кожного елемента довжиною 217 м та шириною 42 м армована сталь відливається з бетоном.

Більшість підводних тунелів, включаючи 50-кілометровий тунель під Ла-Маншем між Великою Британією та Францією, прокладаються через корінну породу під морським дном. Тут натомість 90 окремих елементів будуть з'єднані частинами, як цеглинки Lego.

«Ми б'ємо рекорди з цим проєктом. Підводні тунелі будувалися і раніше, але ніколи в таких масштабах», – заявив гендиректор Femern (державної данської компанії, яка будує тунель) Генрік Вінченсен.

Раніше Велика Британія дала «зелене світло» будівництву нового і найбільшого автодорожнього тунелю через Темзу на південному сході Англії – вартість робіт становитиме близько 10 млрд фунтів стерлінгів ($13 млрд).