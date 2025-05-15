Марганець, який обстрілює РФ із артилерії, замовив скляні зупинки для транспорту за 8 млн

Марганецька міська тергромада віднесена до зони активних бойових дій з 1 грудня 2024 року

Закупівлю провели без торгів, бо це дозволено замовникам, які перебувають на території активних бойових дій

КП «Комунальник» Марганецької міської ради Дніпропетровської області 30 квітня уклало угоду з ФОП Чорна Євгенія Дмитрівна про закупівлю зупинок громадського транспорту на 7,70 млн грн. Як передає «Главком», про це стало відомо із системи «Прозорро», повідомляють «Наші гроші».

Закупівлю провели без торгів, бо це дозволено замовникам, які перебувають на території активних бойових дій. Марганецька міська тергромада віднесена до зони активних бойових дій з 1 грудня 2024 року. Російські війська обстрілюють місто вже зі ствольної артилерії. Атакують і громадський транспорт – у квітні росіяни дроном вдарили по автобусу, який віз робітників на підприємство.

«Однак мерія Марганця замовила не укриття для зупинок громадського транспорту, а 21 склопластико-металеву споруду по 370 тис. грн. Їхній виробник невідомий», – йдеться у розслідуванні.

Зупинки мають довжину 5 м, ширину 1,80 м і висоту 2,50 м, металевий каркас, дах із полікарбонатного монолітного листа та стінки зі скла триплекс товщиною 8 мм. Це багатошарове травмобезпечне скло, яке при ударі тріскається та утримує скалки. Однак воно не дає прихистку від прильотів.

Нікопольський сайт «Прихист» пише про тендер: «У Марганці немає достатньої кількості укриттів. Люди часто переховуються у підвалах старих будинків, де відсутні елементарні умови. Ситуація критична – і саме сюди мали б іти мільйони гривень».

Місцева підприємниця Євгенія Чорна зареєстрована давно. Однак у березні отримала єдині державні підряди КП «Комбінат комунальних послуг» щодо металевих виробів на 29 тис. грн і КП «Марганецька центральна міська лікарня» щодо металевих дверей вартістю 23 тис. грн.

Нагадаємо, російські загарбники вранці, 23 квітня, вдарили дроном-камікадзе по місту Марганець на Дніпропетровщині. Внаслідок удару є поранені та загиблі. Автобус перевозив робітників та робітниць гірничозбагачувального комбінату. Внаслідок атаки загинуло девʼять людей, понад 40 отримали поранення, більшість із них – жінки.

Минулого року російські війська атакували Марганець на Дніпропетровщині, поранені троє людей. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової ОВА Сергій Лисак.