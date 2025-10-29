Глава МВС прокоментував ситуацію навколо Куп’янська після заяв Путіна

Клименко про Куп’янськ: «Я можу сказати, що в цьому випадку ми можемо вірити заявам Генерального штабу ЗСУ»

Міністр стверджує, що ситуацію в районі Куп’янська вдалося стабілізувати

Українські захисники стабілізували ситуацію в районі Куп’янська на Харківщині. Наразі там триває оборонна операція підрозділів Національної гвардії, Збройних сил України та інших служб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника МВС Ігоря Клименка, якого цитує «Думка».

Відповідаючи на запитання щодо ситуації в Куп’янську та заяв російського диктатора Володимира Путіна про нібито оточення українських військ, Клименко стверджує, що ситуацію вдалося стабілізувати.

«Я можу сказати, що в цьому випадку ми можемо вірити заявам Генерального штабу ЗСУ. Наших дійсно там багато підрозділів працює навколо Куп’янська. На сьогодні, я вважаю, що ситуація стабілізована. І я сподіваюся, що наші Сили безпеки та оборони зможуть все зробити, щоб Куп’янськ не був захоплений ворогом», – розповів міністр.

Раніше начальник управління комунікацій угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов спростував заяви про оточення Куп’янська російськими військами. За його словами, наразі росіяни присутні лише в північній частині міста та намагаються прорватися до його центру.

Як відомо, піхотні групи російських військ щодня просочуються у Куп’янськ Харківської області під цивільним прикриттям. Українські військові попереджають про загрозу для мирного населення та закликають людей евакуюватися.

До слова, угруповання військ «Схід» заявило, що речник обмовився стосовно інформації про населений пункт Мирноград Донецької області. За словами угрупування, окупанти не перебувають у місті.