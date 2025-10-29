Росія заявляє про оточення Куп'янська: що каже командування ЗСУ

Росіяни присутні у північній частині міста. Вони намагаються з одного боку обходити, а з іншого прориватися безпосередньо до центру

Трегубов спростував інформацію про оточення міста

Начальник управління комунікацій угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов спростував заяви про оточення Куп’янська російськими військами. За його словами, наразі росіяни присутні лише в північній частині міста та намагаються прорватися до його центру. Про це він сказав у ефірі телемарафону, пише «Главком».

«Наразі росіяни присутні у північній частині міста. Вони намагаються з одного боку обходити, а з іншого прориватися безпосередньо до центру. Як і до цього застосовується тактика малих груп, які чіпляються за ті чи інші будівлі, накопичуються і коли є якась критична маса, намагаються йти далі. Постачаються, в першу чергу, за допомогою дронів», – розповів Трегубов.

Трегубов спростував інформацію про оточення міста, підкресливши, що такі заяви є невірними. «Їхні ж громадяни вже запитують: якщо Куп’янськ оточений, то чому там досі триває українська оборона? Після цього росіяни почали уточнювати, що «оточення» – це нібито можливість вражати українську логістику дронами», – зазначив Трегубов.

Також він пояснив, що хоча російські FPV-дрони можуть досягати до 40 км від лінії фронту, українські безпілотники здатні покривати ту саму відстань. «Логістика для нас справді ускладнена через постійні атаки, але вона стабільна. У росіян її взагалі немає», – додав Трегубов.

Як відомо, піхотні групи російських військ щодня просочуються у Куп’янськ Харківської області під цивільним прикриттям. Українські військові попереджають про загрозу для мирного населення та закликають людей евакуюватися.

Нагадаємо, що у Куп’янську триває «зачистка» від російських диверсантів, тому місто повністю закрите для цивільних. За даними влади, у населеному пункті залишається близько 680 мешканців, а евакуація ускладнена – виїхати можна лише пішки. Начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін закликав людей залишати місто, адже перебування там є смертельно небезпечним.