Росія заявляє про оточення Куп'янська: що каже командування ЗСУ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Росія заявляє про оточення Куп'янська: що каже командування ЗСУ
Росіяни присутні у північній частині міста. Вони намагаються з одного боку обходити, а з іншого прориватися безпосередньо до центру
фото з відкритих джерел

Трегубов спростував інформацію про оточення міста

Начальник управління комунікацій угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов спростував заяви про оточення Куп’янська російськими військами. За його словами, наразі росіяни присутні лише в північній частині міста та намагаються прорватися до його центру. Про це він сказав у ефірі телемарафону, пише «Главком».

«Наразі росіяни присутні у північній частині міста. Вони намагаються з одного боку обходити, а з іншого прориватися безпосередньо до центру. Як і до цього застосовується тактика малих груп, які чіпляються за ті чи інші будівлі, накопичуються і коли є якась критична маса, намагаються йти далі. Постачаються, в першу чергу, за допомогою дронів», –  розповів Трегубов.

Трегубов спростував інформацію про оточення міста, підкресливши, що такі заяви є невірними. «Їхні ж громадяни вже запитують: якщо Куп’янськ оточений, то чому там досі триває українська оборона? Після цього росіяни почали уточнювати, що «оточення» – це нібито можливість вражати українську логістику дронами», – зазначив Трегубов.

Також він пояснив, що хоча російські FPV-дрони можуть досягати до 40 км від лінії фронту, українські безпілотники здатні покривати ту саму відстань. «Логістика для нас справді ускладнена через постійні атаки, але вона стабільна. У росіян її взагалі немає», – додав Трегубов.

Як відомо, піхотні групи російських військ щодня просочуються у Куп’янськ Харківської області під цивільним прикриттям. Українські військові попереджають про загрозу для мирного населення та закликають людей евакуюватися. 

Нагадаємо, що у Куп’янську триває «зачистка» від російських диверсантів, тому місто повністю закрите для цивільних. За даними влади, у населеному пункті залишається близько 680 мешканців, а евакуація ускладнена – виїхати можна лише пішки. Начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін закликав людей залишати місто, адже перебування там є смертельно небезпечним.

Куп'янськ росіяни

