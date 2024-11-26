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Найщасливіша країна світу платить за переїзд усім бажаючим: подробиці

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Найщасливіша країна світу платить за переїзд усім бажаючим: подробиці
Альбінен вважається одним із наймальовнічих місць у Швейцарії
фото із відкритих джерел

Швейцарія пропонує фінансові бонуси молодим людям до 45 років за переїзд в селище Альбінен

Найбезпечніша та одна з найщасливіших країн у світі, Швейцарія, надасть грошові бонуси тим, хто переїде до неї. Однак слід виконати низку умов. Про це пише Express.

Уряд Швейцарії запрошує молодих людей у ​​віці до 45 років жити у селищі Альбінен. За це можна отримати грошовий бонус у розмірі 20 тис. швейцарських франків і додатково 10 тис. швейцарських франків на кожну дитину.

«Щоб боротися зі зменшенням населення та відтоком талантів, багато країн створюють особливі умови, щоб спонукати нових громадян переїхати в певні райони. Оскільки вартість життя в Швейцарії є дорожчою, як у Лондоні та Нью-Йорку, такий «стартовий пакет» матиме величезне значення», – пишуть журналісти. 

До того ж бажаючим потрібно буде придбати будинок вартістю понад 200 тис. швейцарських франків, взяти на себе зобов'язання прожити в країні мінімум 10 років і стати громадянином Швейцарії.

«Альбінен розташований прямо посеред приголомшливих Швейцарських Альп, тож якщо ви бажаєте насолодитися спокійним способом життя в одній із найкрасивіших країн світу, включаючи засніжені гори, подумайте про переїзд!», – йдеться у статті. 

Варто зауважити, що Швейцарію називають однією з найбезпечніших і найщасливіших країн світу. Там вже понад 200 років не було війни.

Раніше у Швейцарії церква задля експерименту замінила у сповідальні священника на цифровий аватар Ісуса. Завдяки штучному інтелекту він у реальному часі відповідає людям на їхні запитання

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Теги: Швейцарія гроші соціум мігранти будинок населення

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