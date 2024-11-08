Якою буде мінімальна зарплата в Україні у 2025 році: роз'яснення

Мінімальну зарплату та прожитковий мінімум планують заморозити до 2027 року

Мінімальна зарплата в Україні 2025 року вплине також на розмір мінімальної пенсії за віком

31 жовтня у першому читанні прийнято проєкт закону про Держбюджет на 2025 рік. За ним розмір мінімальної зарплати з 1 січня становитиме 8 тис. грн. Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб на весь 2025 рік планують залишити на рівні 3 028 грн.

Таким чином у 2025 році мінімальна зарплата не зміниться в порівнянні з 2024 роком, як і прожитковий мінімум.

Розмір мінімальної зарплати впливає на виплати працівникам, посадові оклади яких менші за встановлений рівень мінімальної зарплати на поточний рік.

У наступному році прожитковий мінімум на одну працездатну особу на місяць дорівнюватиме 3 028 грн.

А також:

на дітей віком до 6 років – 2 563 грн;

на дітей віком від 6 до 18 років – 3 196 грн;

на осіб, які втратили працездатність – 2 361 грн.

Як зазначено у Бюджетній декларації, мінімальну зарплату та прожитковий мінімум (від нього залежить мінімальна пенсія), планують заморозити до 2027 року.

Якою буде мінімальна пенсія у 2025 році

На розмір мінімальної пенсії за віком впливає розмір мінімальної зарплати. Для осіб, які досягли 65 років, мінімальний розмір пенсії становить 40% від мінімальної заробітної плати.

Розмір встановлений для пенсіонерів за наявності в них страхового стажу:

для чоловіків – 35 років;

для жінок – 30 років.

Отже, у 2025 році мінімальна пенсія за віком після досягнення 65 років становитиме 3 200 грн.

Допомога малозабезпеченим сім’ям

Також у 2025 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги відповідно до Закону «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становитиме:

для працездатних осіб – 60%;

для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю – 100%;

для дітей – 145% відповідного прожиткового мінімуму.

Нагадаємо, збільшення мінімальної зарплати у 2025 році навіть на 100 грн може серйозно вдарити по бюджету. Як заявила очільниця комітету Верховної Ради з бюджету Роксолана Підласа, прожитковий мінімум не можуть підняти до фактичного рівня, оскільки до нього прив'язано багато виплат, а соціальні стандарти можуть бути переглянуті тільки в разі зростання ВВП.

В Україні середня заробітна плата за вакансіями у серпні 2024 року, порівняно з серпнем минулого року, зросла на 18,9% – до 19 674 грн. А середня зарплата за резюме зросла за рік на 14% – до 20 503 грн.

Примітно, що роботодавці все частіше надають перевагу жінкам. Причиною цьому стала мобілізація чоловіків і складнощі з їх бронюванням. Так, під час війни багато жінок стали підприємцями, які створюють робочі місця, і тому серед нових бізнесів 59% відкрили жінки.

До слова, війна з Росією виснажує робочу силу в Україні. Підприємства намагаються покрити гостру нестачу кадрів, наймаючи більше жінок на традиційно чоловічі посади, а також звертаючись до підлітків, студентів та працівників старшого віку.