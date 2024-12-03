Найнижчі показники за 60 років. Рівень народжуваності у ЄС стрімко знижується

Тенденція до зменшення народжуваності дітей найбільше проявляється в Італії, Іспанії, Греції, Польщі, Фінляндії та країнах Балтії

Торічні показники виявились нижчими за довгостроковий прогноз Євростату, згідно з яким мало народитися 4 млн дітей

У 2023 році кількість новонароджених дітей у Європейському союзі сягла рекордно низького рівня, що є черговим свідченням демографічних проблем блоку. Про це повідомляє Financial Times.

Дані свідчать, що торік у 27 країнах-членах ЄС народилось 3 665 000 дітей. Це – найнижчий показник з 1961 року. Порівняно з 2022 роком показник народжуваності у 2023 впав на 5,5%, що є найбільшим річним зниженням за всю історію спостережень.

Також торічні показники виявились нижчими за довгостроковий демографічний прогноз Євростату, згідно з яким, у блоці мало народитися 4 млн дітей.

У виданні нагадали, що пік народжуваності у ЄС спостерігався у середині 1960-х років, коли за рік народжувалось близько 7 млн дітей, та після цього рівень народжуваності пішов на спад.

За прогнозами експертів, демографічні проблеми матимуть великий вплив на державні фінанси, оскільки чисельність працездатного населення скоротиться, тоді як витрати на охорону здоров’я і пенсійні виплати зростатимуть.

Тенденція до зменшення народжуваності дітей найбільше проявляється в Італії, Іспанії, Греції, Польщі, Фінляндії та країнах Балтії. За оцінками експертів, у цих країнах за останні десять років кількість новонароджених скоротилась щонайменше на 25%.

Крім того, в Євростаті з’ясували, що жінки в ЄС стали народжувати дітей у більш пізньому віці. Зокрема середній вік жінок під час народження першої дитини у 2022 році становив майже 30 років.

В ООН вважають, що спад народжуваності може мати кілька причин – відсутність гарантій зайнятості, зростання вартості життя і цін на житло, а також численні глобальні кризи, включно з пандемією COVID-19, геополітичною напруженістю та зміною клімату.

Старша економістка Організації економічного співробітництва та розвитку Віллем Адема розповіла журналістам, що молодим людям зараз важче реалізувати себе на ринку праці та житла, аніж колись.

Нагадаємо, у Німеччині народжується дедалі менше дітей – сумарний коефіцієнт народжуваності на сьогодні в країні – 1,35 дитини на одну жінку, тоді як 2021-го було ще 1,58. Тобто, якщо порівнювати 2023 рік з 2021-м, то протягом нього кожне восьме ліжко у пологовому відділенні порожнє.

Також Італія хоче провести «шокову терапію» для підвищення народжуваності. Про це пише The Times.

«Нам потрібна шокова терапія – політика в галузі демографії, яка об'єднає компанії, банки, міста та політичну опозицію. Утримання однієї дитини до 18 років коштує державі 178 тис. євро, а потім вони емігрують, щоб поповнити ВВП інших країн», – заявив глава фонду сприяння народжуваності Джіджі Де Пало.

До слова, вчені зафіксували зниження народжуваності через дев'ять місяців після аномальної спеки в Іспанії. Дослідження, в якому йдеться про можливе погіршення ситуації із подальшою зміною клімату, опубліковано в журналі Population Studies.