Кабмін розповів, які виплати отримають біженці після повернення до України

Влада хоче, щоб люди повертались і знали, що можуть розраховувати на допомогу

За словами Верещук, зараз готуються зміни термінів нарахування виплат для українців, які повернулись додому

Українські біженці, які повертаються з-за кордону, можуть розраховувати на виплати для ВПО від держави. Про це повідомила віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук сказала в ефірі телемарафону «Єдині новини».

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Посадовиця заявила, що зараз готуються зміни до постанови № 709, які будуть передбачати терміни відновлення виплат для людей.

«Зараз це питання обговорюється, але відразу скажу, ми обговорюємо питання 15-30 днів, це той термін, після якого людям відновлять виплати, якщо людина повернулася жити. А також ми маємо ще один напрямок. До прикладу, людина виїхала з Маріуполя відразу у 2022 році у Європу і проживала там, хоче повернутися, і таким людям також будуть нараховувати виплати. Ми хочемо, щоб люди повертались і знали, що можуть тут розраховувати на допомогу від держави», – зазначила міністерка.

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Віцепрем'єр-міністр додала, що наразі кількість людей, які залишились без виплат ВПО, досить незначна.

«Національна сервісна служба за першу декаду вересня провела 1531 перевірку фактичного місця проживання ВПО і як результат цих перевірок – 80% зберегли свої виплати», – заявила Верещук.

Нагадаємо, близько 5 млн громадян України покинули країну через військові дії та економічну ситуацію і поки не планують повертатися. Уряд пропонує запровадити систему стимулювання українців, які працювали за кордоном та повернулися або хочуть повернутися в Україну. Серед них – інструменти для започаткування чи розвитку підприємницької діяльності через надання допомоги.

Також ми писали, що українські біженці в Литві з дозволом на проживання або карткою від міграційної служби можуть отримати фінансову допомогу, яку спонсорує Міжнародна організація з міграції у Вільнюсі (МОМ). Гроші підуть на часткове покриття плати за житло, з чим багато українців мають проблеми.