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Світоліна перемогла росіянку Павлюченкову на US Open

Діана Гасюк
glavcom.ua
Світоліна перемогла росіянку Павлюченкову на US Open
фото з відкритих джерел

Для перемоги українці знадобилися три сети

Українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла росіянку Анастасію Павлюченкову в 1/32 фіналу турніру Великого шолому US Open, який відбувається у США з рахунком 5:7, 6:4., Слід зазначити, що усі росіяни на турнірі заявлені під нейтральним прапором.

Українка у першому сеті поступилася суперниці у напруженій боротьбі, проте перехопила ініціативу наприкінці другого сету, що дозволило їй як перемогти у ньому, так і захопити ініціативу на початку третього. Українка з двома брейками вийшла вперед 4:0. Проте росіянка спробувала перехопити ініціативу, взяла поспіль три сети й зробила рахунок 4:3. Далі боротьба загострилася. Еліна спочатку взяла свою подачу, 5:3, а потім віддала гейм на подачі суперниці 5:4. Та все ж на своїй подачі з декількома ейсами зуміла поставити крапку у вирішальному третьому сеті 6:4. Примітно, що росіянка відіграла два матч-боли, проте українка зуміла дотиснути суперницю.

Раніше у поєдинку 1/32 турніру в п’ятницю Леся Цуренко програла росіянці Єкатєріні Александровій 1:6, 3:6.

Усього на US Open в одиночному розряді основної сітки турніру стартували чотири українки. Окрім Еліни Світоліної і Лесі Цуренко це Ангеліна Калініна і Марта Костюк. Проте Ангеліна і Марта вибули з боротьби у першому раунді змагань.

Раніше повідомлялося, що рерша ракетка України Еліна Світоліна розповіла про участь у тенісних турнірах, які проходили у Росії після 2014-го року. У коментарі The New York Times тенісистка заявила, що дуже шкодує про те, що їздила до країни-терористки після того, як РФ розв’язала війну на сході України.

Нагадаємо, 28-річна Еліна Світоліна, перша ракетка України з тенісу, пройшла до чвертьфіналу турніру серії WTA500 у Вашингтоні. Після паузи після Вімблдону, українська тенісистка здолала «нейтральну» тенісистку Дарію Касаткіну. Ця перемога стала восьмою за їхню кар'єру, враховуючи матч на Ролан Гаррос-2023.

До слова, спорт та воєнна агресія несумісні, тому Україна та ще 34 країни сформували коаліцію, яка виступає проти участі росіян та білорусів до Олімпіади у Парижі.

Теги: спорт Еліна Світоліна агресія українці перемога росіяни

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