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    Насолоджуємося теплом: прогноз погоди на 16 вересня

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    Синоптики кажуть, скоро прийде похолодання - Насолоджуємося теплом: прогноз погоди на 16 вересня
    Синоптики кажуть, скоро прийде похолодання
    Фото Фотоподорожі Україною / Facebook

    Уночі буде прохолодно, проте вдень ще є можливість потішитися бабиним літом

    Погода в Україні 16 вересня, у четвер, продовжує бути сухою та відносно теплою. Місцями можливий туман та мінлива хмарність. За прогнозами синоптиків, найтепліше цього дня буде у західних областях, найхолодніше – на півночі. Такі дані Укргідрометцентру.

    На жителів східних областей чекає досить тепла та сонячна погода. Температура повітря становитиме від +18 до +21 вдень та від +6 до +10 вночі.

    На заході синоптики прогнозують найтеплішу погоду. Температура коливатиметься +20…+24 вдень та +8…+11 вночі.

    А от у північних областях будуть холодні ночі, однак без опадів. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +17…+20, а вночі опустяться до +5…+7.

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    Також тепле осіннє сонце грітиме на півдні. Вдень повітря прогріється до +23, а вночі температура спаде до +14.

    На жителів центральних областей чекає нічне похолодання. Денна температура сягатиме позначки +21, а от нічна становитиме +7.

    Погода у Києві 16 вересня спокійна, сонце ховатиметься за хмарами. Денна температура становитиме від +20 до +22, нічна – від +7 до +9.

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    Теги: прогноз погоди повітря
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    Насолоджуємося теплом: прогноз погоди на 16 вересня