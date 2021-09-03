Сонячно, але прохолодно: прогноз погоди на 3 вересня

Дощів сьогодні не прогнозують

У п’ятницю в Україні буде +5 вночі

Погода в Україні 3 вересня, у п’ятницю, буде сонячною, але водночас і холодною. Найтепліше цього дня буде у південних областях.

За прогнозами синоптиків, денна температура повітря майже на всій території країни коливатиметься в межах +17. Такі дані Укргідрометцентру.

Схід охопить суха погода без опадів. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +16…+19, а вночі опустяться до +8…+11.

На жителів західних областей також чекає сонячна погода. Температура коливатиметься в межах +16…+18 вдень та +6…+8 вночі.

На Півночі хоч і сонце визиратиме з-за хмар, однак тут буде найхолодніше. Температура повітря становитиме від +15 до +17 вдень та від +5 до +7 вночі.

А от на жителів південних областей чекає справжнє осіннє тепло. Температура коливатиметься +19…+21 вдень та +9…+11 вночі.

Погода у Києві 3 вересня буде сухою та сонячною. Денна температура становитиме від +16 до +18, нічна – від +6 до +8.

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