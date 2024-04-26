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Дружина Олега Сенцова очолила український офіс Amnesty International

Ірина Міллер
glavcom.ua
Дружина Олега Сенцова очолила український офіс Amnesty International
Юристка зауважила, що сподівається на підтримку українського суспільства
фото Veronika Velch, Facebook

«Сьогодні Amnesty International Ukraine перебуває в моменті переосмислення та впровадження змін»

Юристка та громадська активістка Вероніка Вельч очолила український офіс міжнародної організації Amnesty International. Про це Вероніка Вельч повідомила у Facebook у п’ятницю, 26 квітня.

Вероніка Вельч зазначила, що на посаді працюватиме над вирішенням проблем, що стосуються захисту військовополонених, прав дітей, повернення тіл загиблих, свободи слова в умовах війни та зміни архітектури міжнародних інституцій зокрема.

«Сьогодні Amnesty International Ukraine перебуває в моменті переосмислення та впровадження змін. Свого часу «скандальний звіт 4 серпня» продемонстрував неприємне, але очевидне – українців недостатньо чують. Наш голос проігнорували у точці найбільшої вразливості, і це неприпустимо. Час рухатись далі. І вихід не в тому, щоб виключити самих себе із глобальних правозахисних процесів, а навпаки – посилювати свої позиції», – написала Вельч.

Юристка зауважила, що сподівається на підтримку українського суспільства, бо в «ці складні для нас усіх часи, саме в взаємопідтримці наша сила». 

Вероніка Вельч висловила подяку своєму чоловікові – українському кінорежисеру, колишньому політв’язню Кремля – Олегу Сенцову за підтримку та віру.
Вероніка Вельч висловила подяку своєму чоловікові – українському кінорежисеру, колишньому політв’язню Кремля – Олегу Сенцову за підтримку та віру.
фото https://www.facebook.com/veronika.vlech

Вероніка Вельч також висловила подяку митрополиту Борису Гудзяку за благословення, а своєму чоловікові – українському кінорежисеру, колишньому політв’язню Кремля – Олегу Сенцову за підтримку та віру.

Вероніка Вельч народилась в Івано-Франківську, закінчила Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника. У 2015 захистила кандидатську дисертацію у сфері міжнародних відносин на тему «Міжнародне спостереження за виборами на пострадянському просторі (Україна, Російська Федерація, Республіка Білорусь)» в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Має ступінь доктора філософії з міжнародних відносин. Вероніка Вельч є директоркою з адвокації американської компанії Ridgley Walsh (США), яка займається зв’язками з громадськістю. Також Вероніка Вельч здобула ступінь магістра з адвокації в глобальному середовищі в університеті Джорджа Вашингтона та є лауреатом нагороди «Межі свободи» Марка та Деббі Кеннеді за міжнародну адвокацію прав людини.

«Міжнародна амністія» (англ. Amnesty International, також відома як Amnesty, AI) — неурядова організація, заснована 1961 року в Британії, що має на меті досліджувати та запобігти грубим порушенням прав людини, а також допомагати тим, чиї права було порушено. 

Нагадаємо, попередня очільниця українського офісу AI Оксана Покальчук пішла з посади після оприлюднення скандального звіту організації про Збройні сили України у серпні 2022 року. Тоді міжнародна правозахисна організація заявила, що українські військові, які стримують російську навалу, буцімто наражають на небезпеку цивільне населення, створюючи бази і розміщуючи озброєння в школах і лікарнях.

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Українська сторона відреагувала на заяву АІ, назвавши її дискредитаційною та несправедливою. Сам Український офіс правозахисної організації Amnesty International повідомив, що не брав участь у підготовці та поширенні доповіді, у якій ідеться, що українська армія наражає цивільних на небезпеку.

Після скандалу Amnesty International у щорічній доповіді наголосила на кричущих порушеннях правил ведення війни в Україні та на Близькому Сході.

Генеральний секретар АІ Агнес Калламар наголосила на «безпрецедентному» рівні порушення міжнародного порядку, який спостерігала організація минулого року. Під критику правозахисників потрапили, зокрема, США, Росія і Китай. «Ми маємо тут три дуже великі країни, багато в чому наддержави, які засідають у Раді Безпеки, які виснажили її потенціал і виснажили міжнародне право, позбавивши його здатності захищати людей», – заявила Калламар  

В АІ констатували, що російські військові обстрілювали енергетичну інфраструктуру та об'єкти, що забезпечують експорт зерна.

Теги: Україна Amnesty International Олег Сенцов українці

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