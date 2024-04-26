Дружина Олега Сенцова очолила український офіс Amnesty International

«Сьогодні Amnesty International Ukraine перебуває в моменті переосмислення та впровадження змін»

Юристка та громадська активістка Вероніка Вельч очолила український офіс міжнародної організації Amnesty International. Про це Вероніка Вельч повідомила у Facebook у п’ятницю, 26 квітня.

Вероніка Вельч зазначила, що на посаді працюватиме над вирішенням проблем, що стосуються захисту військовополонених, прав дітей, повернення тіл загиблих, свободи слова в умовах війни та зміни архітектури міжнародних інституцій зокрема.

«Сьогодні Amnesty International Ukraine перебуває в моменті переосмислення та впровадження змін. Свого часу «скандальний звіт 4 серпня» продемонстрував неприємне, але очевидне – українців недостатньо чують. Наш голос проігнорували у точці найбільшої вразливості, і це неприпустимо. Час рухатись далі. І вихід не в тому, щоб виключити самих себе із глобальних правозахисних процесів, а навпаки – посилювати свої позиції», – написала Вельч.

Юристка зауважила, що сподівається на підтримку українського суспільства, бо в «ці складні для нас усіх часи, саме в взаємопідтримці наша сила».

Вероніка Вельч висловила подяку своєму чоловікові – українському кінорежисеру, колишньому політв’язню Кремля – Олегу Сенцову за підтримку та віру. фото https://www.facebook.com/veronika.vlech

Вероніка Вельч також висловила подяку митрополиту Борису Гудзяку за благословення, а своєму чоловікові – українському кінорежисеру, колишньому політв’язню Кремля – Олегу Сенцову за підтримку та віру.

Вероніка Вельч народилась в Івано-Франківську, закінчила Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника. У 2015 захистила кандидатську дисертацію у сфері міжнародних відносин на тему «Міжнародне спостереження за виборами на пострадянському просторі (Україна, Російська Федерація, Республіка Білорусь)» в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Має ступінь доктора філософії з міжнародних відносин. Вероніка Вельч є директоркою з адвокації американської компанії Ridgley Walsh (США), яка займається зв’язками з громадськістю. Також Вероніка Вельч здобула ступінь магістра з адвокації в глобальному середовищі в університеті Джорджа Вашингтона та є лауреатом нагороди «Межі свободи» Марка та Деббі Кеннеді за міжнародну адвокацію прав людини.

«Міжнародна амністія» (англ. Amnesty International, також відома як Amnesty, AI) — неурядова організація, заснована 1961 року в Британії, що має на меті досліджувати та запобігти грубим порушенням прав людини, а також допомагати тим, чиї права було порушено.

Нагадаємо, попередня очільниця українського офісу AI Оксана Покальчук пішла з посади після оприлюднення скандального звіту організації про Збройні сили України у серпні 2022 року. Тоді міжнародна правозахисна організація заявила, що українські військові, які стримують російську навалу, буцімто наражають на небезпеку цивільне населення, створюючи бази і розміщуючи озброєння в школах і лікарнях.

Українська сторона відреагувала на заяву АІ, назвавши її дискредитаційною та несправедливою. Сам Український офіс правозахисної організації Amnesty International повідомив, що не брав участь у підготовці та поширенні доповіді, у якій ідеться, що українська армія наражає цивільних на небезпеку.

Після скандалу Amnesty International у щорічній доповіді наголосила на кричущих порушеннях правил ведення війни в Україні та на Близькому Сході.

Генеральний секретар АІ Агнес Калламар наголосила на «безпрецедентному» рівні порушення міжнародного порядку, який спостерігала організація минулого року. Під критику правозахисників потрапили, зокрема, США, Росія і Китай. «Ми маємо тут три дуже великі країни, багато в чому наддержави, які засідають у Раді Безпеки, які виснажили її потенціал і виснажили міжнародне право, позбавивши його здатності захищати людей», – заявила Калламар

В АІ констатували, що російські військові обстрілювали енергетичну інфраструктуру та об'єкти, що забезпечують експорт зерна.