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    Суспільство

    Найважливіші проблеми українців: війна, зарплати і тарифи

    • Розсилка
    Найважливіші проблеми українців: війна, зарплати і тарифи

    Людей більше всього хвилює війна з Росією, а найменшою проблемою вважають нестачу свободи та демократії

    Більше всього українців турбують війна на Донбасі, низькі зарплати та високі тарифи. Про це свідчать результати опитування центру «Социс» та Комітету виборців України.

    Так, воєнний конфлікт на Донбасі є найбільш важливою проблемою для 62,1% опитаних.

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    Низький рівень зарплат чи пенсій вказали 48,7%.

    Підвищення тарифів на комуналку є проблемою для 43,8%.

    Менше всього українців турбує нестача свободи і демократії (2%). Також не є важливою проблемою для опитаних неможливість отримати якісну освіту (3,7%) та зростання злочинності (4,7%).

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    Опитування проводилось 29 травня – 6 червня 2019, методом стандартизованого інтерв’ю face-to-face. Було опитано 4 тис. респондентів. Статистична похибка не перевищує +/- 1,6%.
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