Журналіст 1+1 відмовився балотуватися у Раду: у депутатів мала зарплата



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Сергій Іванов отримав пропозицію балотуватися за мажоритаркою від партії «Слуга народу»

«Я не можу дозволити собі депутатство суто матеріально, оскільки не маю достатньо накопичень або бізнесу, щоб наступні п’ять років не залежати ні від кого», - зазначив Іванов

Журналіст телеканалу 1+1 Сергій Іванов заявив, що не братие участь у дострокових парламентських виборах.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Так, я отримав пропозицію балотуватися за мажоритаркою від партії «Слуга народу». Я дуже вдячний за довіру, за пропозицію, я розумію, що шанс перемогти - дуже високий, але вимушений відмовити з дуже простих причин», - зазначив Іванов.

Серед причин він вказав на те, що рішення про балотування «абсолютною більшістю голосів не схвалила моя сім‘я».

«Я не можу дозволити собі депутатство суто матеріально, оскільки не маю достатньо накопичень або бізнесу, щоб наступні п’ять років не залежати ні від кого. Як це не прикро, але політика в Україні залишається прерогативою багатих. Вижити в столиці за 30 тис. грн депутатської зарплати, маючи сім‘ю і літніх батьків, дуже складно. Я не можу назвати себе бідною людиною, але ми досі не придбали власного житла, дитині цього року вступати до університету, плюс постійна оренда тягне купу грошей. Мені не дуже приємно про це говорити, але це принаймні щиро. Обмеження, пов‘язані з виконанням депутатських повноважень, не дозволять мені додатково заробляти, а порушувати закон я не хочу», - додав журналіст.

Також Іванов зізнався, що йому подобається займатися журналістикою, публіцистикою, блогінгом, телебаченням, літературою, музикою, кіно.

«Це творча робота, я від неї кайфую. Порівняно з цим влада – ніщо», - написав Іванов.

«Ну і останнє. В світлі останніх указів, призначень і заяв представників чинної влади я не впевнений, що наші світогляди і сприйняття законності збігаються настільки, щоб ми змогли працювати разом. Попри те, що в Зе-команді дуже багато патріотичних, гідних людей, мене дуже непокоїть ватний прошарок оточення президента, і я не збираюся про це мовчати», - пояснив журналіст.

Нагадаємо, сьогодні ЗМІ повідомили, що журналіст Сергій Іванов вирішив балотуватися в депутати Верховної Ради на дострокових виборах 21 липня на мажоритарнному окрузі від партії «Слуга народу».

На питання «Главкома», чи відповідає дійсності дана інформація, Іванов відповів: «Я не коментую поки що».

Зазначимо, Сергій Іванов народився 26 серпня 1976 року. Закінчив Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. Працював в органах прокуратури. Пізніше був прийнятий на посаду заступника департаменту контролю за обігом підакцизних товарів Луганської податкової адміністрації, звідки був звільнений за публічну підтримку Євромайдану. На початку жовтня 2016 року Сергій Іванов разом з Наталією Мосейчук стали провідними ведучими ток-шоу «Право на владу» на телеканалі 1+1.

Як повідомлялось, партія «Слуга народу» оголосила про початок «постпраймеріз» та пропонує повідомляти про «негідних» кандидатів.

Нагадаємо, на з’їзді партії «Слуга народу» представили першу сотню виборчого списку на позачергові вибори до Верховної Ради.