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Антикорупційну стратегію на 2026-2030 роки рекомендовано до ухвалення

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Антикорупційну стратегію на 2026-2030 роки рекомендовано до ухвалення
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

«Доопрацьований проєкт Антикорупційної стратегії на 2026-2030 роки зберіг та зміцнив підґрунтя всіх ключових реформ»

Комітет з питань антикорупційної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити в першому читанні доопрацьований проєкт Антикорупційної стратегії на 2026-2030 роки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національне агентство з питань запобігання корупції.

Зазначається, що проєкт був підготовлений Комітетом спільно з НАЗК за результатами опрацювання трьох альтернативних законопроєктів  (№15230,  №15230-1,  №15230-2), зауважень і пропозицій, висловлених низкою парламентських комітетів, підкомітетів, окремих народних депутатів, експертів головного науково-експертного управління, а також позицій, висловлених кількома десятками державних органів.

«Доопрацьований проєкт Антикорупційної стратегії на 2026-2030 роки зберіг та зміцнив підґрунтя всіх ключових реформ, впровадження яких упродовж наступного циклу політики і надалі матиме стійкий антикорупційний ефект. Цей проєкт став не просто синтезом трьох версій стратегії, а й набув додаткових рис якісного документа державної антикорупційної політики», – йдеться у повідомленні.

НАЗК наголосило, що до найбільш важливих змін, які дали змогу посилити доопрацьований проєкт Антикорупційної стратегії, передусім варто віднести:

  • наскрізну синхронізацію проєкту з положеннями Дорожньої карти з питань верховенства права та проміжними ключовими показниками від Європейської Комісії;
  • доповнення проєкту проблемою, пов’язаною з виявленням, розшуком та управлінням активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;
  • суттєве доопрацювання положень, що стосуються правосуддя, а також доповнення ініціативами щодо належного фінансового забезпечення судової гілки влади;
  • системне вдосконалення положень, присвячених оподаткуванню та митній справі як сфер, що забезпечують стійкість фінансової основи держави;
  • включення до проєкту антикорупційної проблематики лісового господарства як стратегічно важливої галузі;
  • доопрацювання підрозділу 2.16 «Освіта та наука» як основи плекання людського та інноваційного капіталу України.

Напередодні Кабінет міністрів схвалив та передав на розгляд Верховної Ради урядовий проєкт закону «Про засади державної антикорупційної політики на 2026-2030 роки». Він ґрунтується на базовому законопроєкті, розробленому Національним агентством з питань запобігання корупції, містить засади формування та реалізації державної антикорупційної політики на наступні пʼять років.

Як повідомлялося, рівень корупції у взаємодії громадян із владою в Україні за останні 17 років знизився майже вчетверо. Якщо у 2008 році такий досвід мали 67,8% українців, то у 2025 році цей показник становив 18,2%.

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Теги: Верховна Рада корупція в Україні НАЗК

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