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Фермер розповів, як захистити томати від спеки: що радить робити

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Фермер розповів, як захистити томати від спеки: що радить робити
Олександр Боярчук тримає у руках гілку помідорів
фото: Олександр Боярчук

Фермер пояснив, коли поливати помідори та за якої температури їх потрібно захищати від сонця

21-річний Олександр Боярчук із Хмельниччини вирощує близько 15 тисяч кущів томатів на площі 80 соток. Овочівництвом він почав займатися під час навчання, а нині, крім помідорів, вирощує огірки, кавуни та перець. Про це повідомляє «Главком» на інтерв'ю фермер розповів «Суспільному Хмельницький».

Окрім помідорів, Олександр вирощує огірки, кавуни, солодкий та гіркий перець. Найбільше уваги приділяє томатам, оскільки, за його словами, для них є ринок збуту та можливості переробки.

«Зупинилися на томатах, бо є переробка, є великий досить ринок збуту. Це консервація, це соки, це пюрешки. Тому виробили так, як за основу, це томати», – розповів фермер.

Олександр радить не перевантажувати рослини надмірним доглядом і насамперед стежити за погодою та їхнім станом. «Нашою головною метою є не завадити томату самому рости, бо багато допомоги для нього теж може бути поганою», – пояснив він.

Ділянка, на якій ростуть саджанці помідорів
Ділянка, на якій ростуть саджанці помідорів
Фото: Олександр Боярчук

За словами фермера, поливати томати найкраще в першій половині дня – приблизно до 10:00–11:00. У спекотну погоду він також радить використовувати затінювальну сітку.

«Коли 35–36 градусів, як було нещодавно, щоб воно не горіло, а могло собі нормально перенести спеку», – сказав Олександр.

За його словами, встановлювати сітку можна вже тоді, коли температура повітря піднімається приблизно до 27–28 градусів.

Фермер зазначив, що під час збору переважно відбирає червоні томати, а для зберігання залишає лише здорові плоди без ознак хвороб.

Якщо врожаю багато і немає можливості його зберігати, Олександр радить одразу переробляти помідори. «На жаль, я розумію, що не всі можуть велику кількість томатів зберігати, то краще одразу консервувати на зиму», – зазначив фермер.

Минулого року господарство втратило значну частину врожаю через фітофтору. «Минулого року мали досить неприємну ситуацію, коли фітофтора з'їла майже половину наших висаджень», – пригадав Олександр.

Помідори, уражені фітофторою — грибковою хворобою, через яку на плодах з’являються темні плями
Помідори, уражені фітофторою — грибковою хворобою, через яку на плодах з’являються темні плями
Фото з відкритих джерел

Цього року фермер намагається не допустити повторення ситуації та використовує засоби захисту рослин і антистресові обробки.

«Основним методом рятування рослини є, на мою думку, антистресові обробки від рослин. Типу вітамінами, амінокислотами. Це підтримка самої рослини», – пояснив він.

Олександр також зазначив, що не прогнозує врожай наперед. Результат, за його словами, залежить не лише від кількості вирощених томатів, а й від погоди, хвороб та можливості реалізувати продукцію.

«Як в народі кажуть, курчат рахують по осені, так само і ми. Урожай вже рахуємо, коли він збув, коли він оброблений, зроблений, і тоді все», – сказав фермер.

Раніше «Главком» писав про ситуацію з фермером із Полтавщини, який вивіз на поле непродані помідори. За словами аграрія, через аномальну спеку частина врожаю псувалася, а одночасно на ринку утворився надлишок продукції. Це спричинило падіння цін, через що в окремих випадках збирати та везти помідори на продаж стало невигідно.

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Теги: урожай фермер овочі

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