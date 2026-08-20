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У «Дії» з'явилися шість нових категорій заяв про збитки від агресії Росії

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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У «Дії» з'явилися шість нових категорій заяв про збитки від агресії Росії
У «Дії» запрацювали нові категорії заяв на компенсацію
фото: ДСНС Київщини (ілюстративне)

Подати заяви про пошкоджене або знищене через російську агресію майно тепер можуть юридичні особи, органи влади та державні й комунальні установи

У «Дії» стали доступними шість нових категорій заяв до міжнародного Реєстру збитків, завданих агресією Росії проти України. Вони стосуються пошкодження або знищення нерухомості. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Дію».

Нові категорії призначені для юридичних осіб, які володіють житловою або нежитловою нерухомістю в Україні, а також державних, регіональних і місцевих органів влади та установ, які мають відповідні права на майно.

Для держави відкрили три категорії заяв:

  • щодо пошкодження або знищення житлових приміщень;
  • місць загального користування;
  • а також громадських будівель і споруд.

Ще три категорії доступні для бізнесу. Йдеться про пошкоджені чи знищені житлові приміщення, місця загального користування та нежитлову нерухомість, якщо такі втрати не пов'язані зі збитками для бізнесу.

Щоб подати заяву, потрібно авторизуватися на порталі «Дія» як керівник юридичної особи або її представник із цифровими повноваженнями та обрати необхідну категорію в розділі «Репарації: міжнародний Реєстр збитків».

У заяві необхідно вказати інформацію про нерухомість та права на неї, обставини її пошкодження або знищення, описати й оцінити завдану шкоду та зазначити орієнтовну суму вимоги. Також можна додати документи, фотографії та інші докази.  Частина відомостей автоматично підтягується з електронних джерел. Незавершену заяву можна зберегти як чернетку та продовжити заповнювати пізніше.

Нові категорії охоплюють вартість пошкодженої або знищеної нерухомості, а також витрати на її ремонт чи відбудову. Водночас інші втрати, зокрема недоотриманий прибуток, до таких заяв не включаються. Нерухомість має бути розташована на території України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Заявник також повинен підтвердити право власності або, у випадку державних і комунальних установ, відповідне право на майно.

Міжнародний Реєстр збитків збирає заяви про втрати та шкоду, завдані на території України внаслідок міжнародно-протиправних дій Росії після 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, раніше міжнародний Реєстр збитків розширили заявами щодо вимушеного переміщення за межі України, втрати житла або місця проживання та оплачуваної роботи.

Тоді очільник Офісу Президента Кирило Буданов наголосив, що документування завданої Росією шкоди є важливим кроком для притягнення агресора до відповідальності. «Росія заплатить за кожен злочин», – заявив він.

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Теги: нерухомість бізнес майно реєстр Дія

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